La imagen de Ana de Armas que ha terminado en el cubo de basura de Ben Affleck

Ana de Armas ha roto su relación con Ben Affleck tras casi un año juntos y el actor podría no habérselo tomado demasiado bien. Al menos eso parece al ver las últimas imágenes que llegan desde Los Angeles. En las mismas, el hermano de Affleck, el también intérprete Casey Affleck, tira en un cubo de basura cercano a la vivienda de la estrella de Hollywood una imagen de la actriz hispano-cubana.

Las instantáneas fueron tomadas este pasado lunes, horas después de que su ruptura saliera a la luz. Fue una fuente cercana a la pareja la que contó a la revista People que lo suyo había terminado por decisión de Ana. "Ben ya no está saliendo con Ana. Ella decidió romper con él", dijo.

A life-sized cardboard cutout of Ana de Armas from inside Ben Affleck's residence was seen being thrown out into a trash can. (January 18, 2021) pic.twitter.com/4bxxDC97WZ