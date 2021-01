"¿Odias a Alice Campello?": María Pombo, ex de Morata, responde a la pregunta bomba

María Pombo mantuvo una relación sentimental con Álvaro Morata en el año 2014, cuando la influencer tenía 19 años y el futbolista de la Juventus 21. Lo suyo finalizó en 2015 y ambos borraron de las redes sociales todas sus imágenes juntos. Más de cinco años después de aquello, Pombo respondido a la pregunta bomba.

"¿Odias a Alice Campello?", le preguntaba un usuario a través de Instagram, red social en la que María tiene más de 1,7 millones de seguidores. La modelo y empresaria contestaba con contundencia: "Completamente falso", respondía. "Las pocas veces que he coincidido con ella me ha caído MUY bien", alegaba.

Pombo aseguraba después que ella no odia a nadie por ser mujer o novia del que fuera su pareja. "Lo de odiar a las novias de tu ex o a las ex novias de tu novio simplemente por 'ser' me parece algo de otra época y nunca lo entenderé", insistió María, que dejaba una última acotación. "Otra cosa muy diferente es que se metan en tu relación o te hagan algo personalmente. Ahí estaría justificado", sentenciaba entre risas.

Al igual que Morata, Pombo también encontró el amor con Pablo Castellano, con quien se casó en junio de 2019 y junto al que se ha convertido en madre hace unos días con la llegada de su bebé, un pequeño llamado Martín.