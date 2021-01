Bertín Osborne se reencuentra con Fabiola Martínez tras el anuncio de su separación

Tan sólo dos días después de hacer pública su separación matrimonial, Bertín Osborne y Fabiola Martínez han vuelto a verse las caras. El reencuentro se ha producido este martes en su casa de Madrid, donde la venezolana continúa viviendo con sus hijos, Kike y Carlos.

Poco después de las 13.00 horas el presentador llegaba, intentando pasar desapercibido en la parte de atrás de un coche, al que todavía es su domicilio para pasar un rato con sus dos hijos. El cantante ha establecido su residencia en Sevilla, donde graba El show de Bertín para Canal Sur.

Un reencuentro aparentemente sorprendente para la propia Fabiola, que minutos antes llegaba a su domicilio y confesaba que todavía no sabía cuando Bertín viajaría hasta Madrid para ver a los niños: "No lo sé, no lo sé", ha dicho.

La modelo, bromeando con que "nunca me había sentido tan importante" ante la expectación mediática que se ha creado tras su separación, aseguraba que ya está todo más que explicado: "Hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Yo creo que lo más importante, no hay novedades, sigue todo igual. Seguramente que cuando avancemos y tengamos las cosas un poquito más organizadas lo sabréis también", ha explicado.