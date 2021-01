Sale a la luz la principal fuente de ingresos de Zayra, la hija de Guti: una portentosa herencia

Tras las continúas polémicas de Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arantxa de Benito, mucho se ha especulado sobre su 'disparatado' nivel de vida. Makoke, amiga íntima de la madre de la joven, ha desvelado un dato sorprendente sobre los ingresos de Zayra.

"Han heredado tanto ella como su hermano un dinero de su abuelo materno. Desde que cumplieron los 18 años disponen de un dinero que les dejó su abuelo", soltó la ex de Kiko Matamoros este domingo en Viva la vida.

El padre de Arantxa es Rafael de Benito. Fue un locutor muy reconocido, ocupó el cargo de director comercial de Cadena Ser y también el de director general de Gerencia de Medios. Falleció en febrero de 2010, a los 67 años, como consecuencia de un fallo cardiaco.

Además, tal y como también desveló el ex novio de la joven en Sálvame, Zayra le estaría echando una mano a su madre en la agencia que montó con unas amigas: "Zayra está trabajando con su madre en la agencia de comunicación que tiene Arantxa", explicó Makoke. No obstante, esto no le generaría los suficientes ingresos para pagarse sus caprichos y las noches de fiesta.

En los últimos meses ha sido pillada sin mascarilla y acudiendo a alguna que otra fiesta muy cuestionable en tiempos de Covid-19, como la que montó por su cumpleaños. Desde entonces ha recibido un aluvión de críticas tanto en las redes sociales como en los programas de televisión, donde además la consideran carne de reality show. De hecho, se dijo que estuvo a punto de entrar en La casa fuerte.

La joven vive con su madre en Madrid y con ella tiene una relación mucho más cercana y cómplice a pesar de sus arrebatos de adolescente. La relación que mantiene con su padre, en cambio, es más distante.