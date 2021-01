El mensaje de la novia de Kiko Matamoros tras confesar que es "cocainómano": "Con dos huevos bien puestos"

Kiko Matamoros (65) confesó este domingo su adicción a la cocaína en el polígrafo. "Soy cocainómano desde los 15 años", dijo el tertuliano, quien aseguró que está a punto de "celebrar las bodas de oro" con la droga, "aunque no tengo una adicción importante", justificó. El exmarido de Makoke también reconoció que desde que está con Marta López (23) se había tranquilizado.

"Marta es anti todo de esto, he consumido en alguna ocasión, pero no he compartido y me he visto en una situación ridícula. Hay veces que vienen amigos a casa y ella se cabrea. Si quieres estar con tu pareja o estáis los dos en la misma onda o es un poco absurdo", contaba Kiko.

Tras su confesión, su novia ha tomado la palabra para mandarle un mensaje de ánimo a través de las redes sociales. "Eres auténtico, valiente, único y con dos huevos bien puestos. Estoy orgullosa de ti. Te quiero, mi amor", le ha dicho, a lo que él bromeaba: "Los huevos no sé si me los cortaran después de esto...". Después le declaraba su amor: "Te quiero mucho. Yo sí que estoy orgulloso de ti".

Lea también - Kiko Matamoros confiesa que una persona muy cercana a Makoke intentó asesinarlo: "Le habían ofrecido un dinero"

Marta no solo le ayuda en su adicción, sino en la relación con sus hijos: "Mis hijos se han tranquilizado desde que estoy con Marta, ahora están encantados. Tienen una relación con Marta estupenda, ella ha intentado conciliar con todos, organiza cenas y encuentros", señaló.