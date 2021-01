Isabel Díaz Ayuso habla por primera vez de su ruptura con su novio peluquero: "No he tenido ocasión de asumirlo"

Isabel Díaz Ayuso (42) ha tomado la palabra unos días después de que saliera a la luz su ruptura con Jairo Alonso (43), con quien salía desde 2016. La presidenta de la Comunidad de Madrid y el peluquero pusieron fin a su relación el pasado mes de noviembre, aunque ambos conservan una buena amistad.

La política ha asegurado que se encuentra tranquila y volcada en su trabajo. "Estoy bien, muy centrada en la pandemia y la nieve, de modo que no he tenido ocasión de asumir el momento", ha dicho a ABC. "Fácil no es pero guardamos una gran amistad y desde hace bastante tiempo. Lo hemos pensado muy bien", ha alegado.

Las declaraciones de Isabel prueban que entre ellos sigue habiendo comunicación. De hecho, hace días, cuando el estilista salió a hacer snowboard por Madrid, después de que su exnovia pidiera a los madrileños que se quedaran en casa, ella le echó una bronca por el mal ejemplo que daba.

La dirigente del PP y el peluquero, que salían desde hace cuatro años, no han superado como pareja la dificultad de la intensa labor política que asume ella, especialmente delicada durante la pandemia del coronavirus.

Ayuso y el peluquero compartían la vivienda que la presidenta tiene alquilada en el barrio de Chamberí. Se trata de un pequeño piso en el que pasa mucho tiempo la madre de la política, con quien el estilista se lleva muy bien. Hay que exceptuar el tiempo que Isabel se fue al piso que le dejó a muy buen precio el empresario Kike Sarasola cuando pasó la Covid-19. Ahora Jairo se ha ido de esa casa y parece que para siempre.