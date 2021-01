El sorprendente regalo de Belén Esteban a Rosalía: la historia que hay detrás, al descubierto

Rosalía revolucionó este fin de semana a sus millones de seguidores tras desvelar que la mismísima Belén Esteban le había hecho un regalo muy especial. La princesa del pueblo le envió su nueva colección de joyas y ahora, días después, hemos conocido la sorprendente historia detrás del presente.

Según Ok Diario, atendiendo a miembros del equipo de Esteban, la colección se le envió a Rosalía después del día de Reyes. Ni Belén ni su equipo esperaban que la revolucionaria del flamenco compartiese el regalo en sus redes sociales, ya que no es asidua a ello: "Rosalía no hace este tipo de publicaciones promocionales. Es muy raro que se implique a nivel comercial", aseguran.

"Además la colección se envió al domicilio de Rosalía en San Esteve Sesrovires aunque ella no se encontraba allí", apunta la misma fuente. Rosalía, en aquel momento, se encontraba en Puerto Rico inmersa en la creación de nuevas canciones.

Sorprendentemente, fue la propia Rosalía la que contactó con Belén tras ver en Instagram su despampanante colección de joyas: "Fue Rosalía la que dio el primer paso. Es más, en ningún momento fue intención de Belén enviar las piezas a la artista. Lo que pasó es que nada más colgar el post Belén con las joyas, anunciando la llegada de la cápsula y la buena acogida, Rosalía le escribió pasados escasos minutos diciéndole 'Me encanta tu colección' y Belén le dijo enseguida 'No te preocupes que te la mando'".

Así las cosas, la colaboradora de Sálvame, emocionada, cargó de regalos a la catalana y a su familia: "Hasta donde sabemos, se le envió una colección entera a Rosalía, otra a su hermana y unas velas para la madre de Rosalía (...)".

Además, la sorprendió con unos detalles muy personales: "Belén quiso preparar unos mensajes muy personales para ella, unos a modo de carta privada y otros mensajes más grandes que son lo que todos los usuarios han visto en la Red. Siempre eso sí, los títulos grandes escritos en catalán".

El buen trato entre Belén y Rosalía viene de lejos. La de Paracuellos ha ido a varios de sus conciertos y a menudo interaccionan entre sí en las redes sociales. "Nos escribimos muchísimo, nos mandamos muchos audios y ella tiene mi teléfono y yo el suyo", ha contado Esteban en varias ocasiones desde la tele.