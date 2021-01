Dulceida, positivo en coronavirus tras el contagio de su mujer

Aida Domènech, más conocida como Dulceida, ha anunciado que ha dado positivo en coronavirus unos días después de que su mujer, Alba Paul, contrajera la enfermedad. La joven ha tranquilizado a sus 2,8 millones de seguidores de Instagram al asegurar que no tiene muchos síntomas y que la carga viral de ambas es "muy pequeñita", según los médicos.

"Ya sabéis que me hice la prueba cuando se la hizo Alba, y ella dio positivo y yo negativo. Pero me quedé en casa y dije: 'A los días me la repito, porque estamos tanto juntas...'. Ayer por la noche me dieron los resultados y he dado positivo. De momento no tengo más síntoma que estoy así como resfriada, Alba está bien y, dentro de lo malo, lo único bueno es que ya no tiene que estar aislada y podemos estar juntas. Os iremos contando", comenzaba diciendo Dulceida.

Alba, que estuvo aislada en otra habitación de la casa que comparten en Barcelona, también ha hablado del estado de su esposa: "Ella está bien, que eso es lo importante... de momento no tiene muchos síntomas así que bueno, ahora al menos podemos convivir las dos en los mismos espacios", decía.

Dulceida también ha dado las gracias por todas las muestras de ánimo, al tiempo que daba la última hora sobre su estado de salud: "De momento, Alba no tiene gusto ni olfato. Yo huelo muy poquito y estoy como resfriada, tengo mocos, estoy un poco cansada... pero de momento solo eso", contaba.