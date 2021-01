Zayra, la hija de Guti y Arantxa de Benito, toma una drástica decisión tras sus escándalos

Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arantxa de Benito, ha tomado una drástica decisión tras las críticas que está recibiendo por su temeraria conducta frente al Covid-19. En los últimos meses ha sido pillada sin mascarilla y acudiendo a alguna que otra fiesta muy cuestionable, como la que montó por su cumpleaños.

La joven influencer, que cuenta con algo más de 40.000 seguidores en Instagram, ha bloqueado los comentarios de sus fotos tras el bombardeo de mensajes que ha estado recibiendo en los últimos días.

Tal y como hemos podido comprobar, en el muro de comentarios de sus fotos ya nadie puede escribir y tampoco se pueden leer los mensajes que sus seguidores y detractores le habían enviado. De esta forma, parece hacer oídos sordos a los reproches por su actitud.

Todos los ojos están desde hace unos días puestos en la hija del ex futbolista, a la que muchos colaboradores televisivos postulan como carne de reality show. Incluso se dijo que habría estado apunto de entrar en La casa fuerte.

La joven vive con su madre en Madrid y con ella tiene una relación mucho más cercana y cómplice a pesar de sus arrebatos de adolescente. La relación que mantiene con su padre, en cambio, es más distante.

En cuanto a sus quehaceres, la influencer le estaría echando una mano a su madre en la agencia de limpieza que tiene junto a unas amigas, tal y como contó su ex novio, Manuel, en Sálvame. Esto, no obstante, no le generaría los suficientes ingresos para pagarse las constantes noches de fiesta y sus caprichos. En las redes sociales tampoco se estaría ganando la vida debido a su insuficiente número de seguidores.