Mayra Gómez Kemp, destrozada por la repentina muerte de su marido: "Se murió en mis brazos"

Mayra Gómez Kemp está viviendo uno de los días más complicados y tristes de su vida. Su marido, Alberto Berco, ha muerto este lunes a los 91 años en Madrid. La mítica presentadora, de 72 años, ha expresado su tristeza por el fallecimiento de su esposo, con quien llevaba casada 47 años.

Alberto ha muerto entre sus brazos de un fallo en el corazón, según ella misma ha confesado a la revista Semana: "Se murió en mis brazos. Ahora, cuando vinieron a buscarlo y al ver como se lo llevaban, fue cuando me di cuenta de que nunca más lo iba a volver a ver", ha dicho Mayra hace poco más de una hora.

La actriz y cantante está "destrozada" por esta triste pérdida: "Estoy totalmente destrozada. Son cuarenta y siete años Toda una vida. Por lo menos, mi único consuelo es que no sufrió", ha declarado entre lágrimas. La salud de Alberto no era buena desde hace un tiempo. "Él se empezó a deteriorar poquito a poco. Le fallaban las piernas y yo lo ayudaba para poder ir al baño. Imagínate yo con 50 kilos cargando a un hombre de casi 100, pero lo hacía porque lo amaba", ha explicado.

Así fueron sus últimos minutos junto a él: "Me levanté esta mañana alrededor de las seis y me di cuenta de que estaba profundamente dormido. Al despertarse me dijo: "¡qué bien he dormido!,¡He dormido muchísimas horas!". Él llevaba varios días sin poder dormir bien y estaba muy contento de haber podido descansar Entonces, mientras se estaba quitando el pijama, se me fue y no se movió más. No se dio cuenta y eso es algo que me reconforta", ha contado la presentadora hispano-cubana.

Mayra y Alberto no tuvieron hijos, pero ella siempre cuidó de las hijas que tiene su marido, Viviana y Roxana, fruto de una relación anterior. Ahora, la actriz ha dejado claro que tiene que sacar las fuerzas de flaqueza por ellas. "Ahora tengo que ser fuerte por él y por sus hijas. Ellas están agradecidas de haber estado hasta el último momento con su padre. Yo solo quiero pedir un favor, los que crean que recen por mi marido. Se ha ido el amor de mi vida".

Alberto siempre estuvo al lado de su mujer en los momentos más importantes de su vida. "Como yo solía decir, él lo disfrutaba como si fuera la madre de la Pantoja. Como mi marido me miraba, no me ha mirado nadie. Yo ahora tengo que ser fuerte por él. Él no hubiera aguantado deteriorarse hasta tal punto que tuviera que hacerme cargo de él. Mi marido hasta mientras pudo se valió por él mismo", ha declarado.

Por ello, Mayra siempre le recordará: "Él vive dentro de mi corazón y siempre voy a recordar los momentos bonitos que pasamos juntos. Le doy las gracias que hasta el último momento tuvo fuerzas para estar conmigo y acompañarme, por ejemplo a recoger el premio IRIS", ha sentenciado.