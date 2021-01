El Rubius, el youtuber español más rico, se va a Andorra: "Llevo 10 años pagando en España"

A sus 30 años, Rubén Doblas Gundersen, conocido como El Rubius, es el youtuber por antonomasia de España. Con más de 39,5 millones de suscriptores en Youtube, una cifra estratosférica en la plataforma donde más complicado es ganar fans, el joven tiene unos ingresos de 4,3 millones de euros al año, según estima la web SocialBlade, especializada en medios sociales.

En sus cerca de diez años de carrera, El Rubius ha cotizado en España, algo que dejará de hacer en los próximos meses, según él mismo ha admitido en uno de sus 'streams' en Twitch. Su nuevo lugar de residencia será Andorra, uno de los países de la Unión Europa en los que menos se graban impuestos como el IRPF.

El youtuber ha asegurado que se irá a Andorra junto a su novia Irina porque "todos sus amigos están allí", aunque también ha reconocido que dejar de pagar tantos impuestos "es un plus, obviamente", en referencia a la tributación en España, que puede alcanzar un 52%, en comparación con la de tierras andorranas, donde su máximo sería del 10%.

Asimismo, el tope en el impuesto de sociedades también es del 10% en Andorra, en contraste con el 30% de España. Así lo ha explicado El Rubius: "Llevo, literal, diez años de mi carrera en YouTube pagando aquí", ha explicado el joven, que ya adelanta que habrá polémica con su cambio de residencia. "La gente muchas veces habla sin saber y sé que va a pasar, pero no me preocupa", ha alegado.

El Rubios sigue el ejemplo de otros youtuber y gamers como TheGrefg, Lolito, Vegeta777 o Willyrex, que llevan años residiendo en Andorra. No así Ibai Llanos, cuyo alegato a favor de los impuestos fue recuperado hace unos días por los políticos Gabriel Rufián y Ander Gil. "Me la pela que me quiten el 50% porque gano mucha pasta", decía el también youtuber en su vídeo. Eso sí, el bueno de Ibai dejaba claro que entiende a los colegas de profesión que tributan en Andorra.