Jessica Goicoechea, sobre los supuestos malos tratos de River Viiperi: "No solo fue una vez"

A finales de marzo del año pasado, el modelo River Viiperi fue detenido por Los Mossos d'Esquadra tras propinarle presuntamente una paliza a su novia, la influencer Jessica Goicoechea. Meses después, la modelo ha estallado en Instagram contra su ex.

Lo hizo este fin de semana a través de stories: "Solo voy a aclarar tres cosas: 1. Miente más que habla 2. No solo fue una vez 3. Yo no me manifiesto porque todo esto está pendiente de juicio. Gracias", escribió.

Aunque de forma no directa, la joven parece hacer referencia a las últimas y polémicas palabras de su ex: "Si os cuento de qué son algunas de las marcas en el cuerpo (del día de la agresión), fliparíais", aseguró hace unos días mediante un directo de Instagram.

El influencer trató de justificarse una vez más: "Tengo muchas cosas sobre esa noche, lo que pasa que yo no soy como otras personas, las cosas personales me las quedo para mí".

Relató también que volvió a ver a su ex este verano en Barcelona. En esta ocasión "no sintió nada, pena más que otra cosa".

Aseguró también que ya no la 'espía' a través de las redes sociales: "No, al principio sí que lo hacía pero es algo que he dejado de hacer porque no me hacía ningún bien y manda muchos mensajitos subliminales por el Insta. Tengo a mi gente al loro para hacer pantallazos de todo", sentenció.

A River Viiperi lo detuvieron el pasado 27 de marzo. Pasó a disposición judicial 24 horas después y el juez de guardia le dio la libertad con cargos. En estos momentos sigue todo pendiente de resolución judicial.

Jessica Goicoechea es una de las influencers más conocidas en las redes sociales, con más de un millón de seguidores en Instagram. Ha colaborado como modelo para firmas punteras como Calvin Klein. River, por su parte, saltó a la fama por su relación con Paris Hilton y actualmente también era el representante de Jessica, con quien mantiene una relación de cerca de dos años y vive bajo el mismo techo desde algo más de un año.