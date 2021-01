Kiko Matamoros confiesa que una persona "muy cercana a Makoke" intentó asesinarlo: "Le habían ofrecido un dinero"

Kiko Matamoros se atrevió este domingo con el polígrafo Deluxe y sus sorprendentes respuestas no dejaron a nadie indiferente. Además de confesar que es "cocainómano desde los 15 años", el colaborador desveló que sufrió un intento de asesinato.

"¿Has sufrido una tentativa de asesinato por una persona muy cercana a Makoke, que conspiro para que te mataran por envenenamiento?", le lanzó el polígrafo. El contertulio respondió que sí y el polígrafo determinó que dijo la verdad.

A continuación explicó lo que, según él, sucedió: "Tenía un 'camello' que me suministraba la cocaína y guardaba muy buena relación con él. Un día dejó de cogerme el teléfono y luego un amigo me llamó y me contó que a ese señor le habían dicho que tenía que echarme un producto en la droga para matarme. Ese hombre no quiso participar en aquello y se lo dijo a mi amigo. Le habían ofrecido un dinero, pero lo rechazó", aclaró en pleno directo dejando atónitos al resto de colaboradores y espectadores.

Por otro lado, lo más sorprendente de la noche llegó cuando confesó que es cocainómano: "Soy cocainómano desde los 15 años", declaró, asegurando además que está a punto de "celebrar las bodas de oro" con la droga, "aunque no tengo una adicción importante".

Ahora no es tan dependiente de la droga. Según señaló, cuando ha querido, lo ha dejado un tiempo. A pesar de su fuerza de voluntad, Kiko aseguró que "en algún momento he vuelto a consumir como si volviera a tener 20 años", lo que le ha provocado algún susto: "Llega un momento en el que tu corazón no es lo mismo, ni tu cuerpo. Y no quiere decir que un chaval de 15 años no pueda morir en uno de estos", explicó. "Nunca he intentado desintoxicarme porque siempre he pensado que lo podía dejar cuando quisiera", matizó.

Matamoros, además, implicó a Makoke en el consumo de sustancias: "No quiero señalar a nadie, pero era 'vox populi'. Lo que sí te puedo asegurar es que Makoke no aprendió nada conmigo". La contertulia y el colaborador se separaron en 2018 tras 20 años juntos y una hija en común, Anita Matamoros.