Kiko Matamoros se confiesa: "Soy cocainómano desde los 15 años, aunque no tengo una adicción importante"

Kiko Matamoros (64) se enfrentó este domingo al polígrafo más duro de su vida. El tertuliano de Mediaset se sinceró y respondió a todas las preguntas, por muy delicadas que fueran, tras las últimas polémicas vividas con su exmujer, Makoke, y el hijo de esta, Javier Tudela.

Al ser preguntado sobre si su ex esposa esperaba que se muriera pronto por sus excesos, Kiko ha desvelado uno de sus grandes secretos: "Soy cocainómano desde los 15 años", ha declarado Kiko, quien ha asegurado que está a punto de "celebrar las bodas de oro" con la droga, "aunque no tengo una adicción importante", justificaba.

No fue así en otros momentos de su vida. Kiko ha contado que "surgieron episodios complicados, y llegó a condicionar incluso mis relaciones sexuales". El colaborador ha reconocido que su consumo es "irregular", aunque "en algún momento he podido poner mi integridad en peligro, incluso mi vida". Pero eso era antes. Ahora no es tan dependiente de la droga. Según ha señalado, cuando ha querido, lo ha dejado un tiempo.

A pesar de su fuerza de voluntad, Kiko ha confesado que "en algún momento he vuelto a consumir como si volviera a tener 20 años", lo que le ha provocado algún susto: "Llega un momento en el que tu corazón no es lo mismo, ni tu cuerpo. Y no quiere decir que un chaval de 15 años no pueda morir en uno de estos", ha dicho. "Nunca he intentado desintoxicarme porque siempre he pensado que lo podía dejar cuando quisiera", ha confesado.

En la actualidad, Matamoros ha dejado claro que se ha relajado mucho por su relación con Marta López, quien es "antitodo". También ha respondido a las acusaciones de Makoke: "Conmigo no aprendió nada, y lo juro por mi madre", ha sentenciado.