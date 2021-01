Bertín Osborne nos explica por qué se ha separado y cómo se encuentra: "Por supuesto que estoy mal"

A sus 66 años, cumplidos el 7 de diciembre, y como recogíamos nada más producirse la noticia, Bertín Osborne ha decidido separarse de Fabiola Martínez después de 20 años juntos, 14 de ellos como matrimonio, y dos hijos en común. Ahora hablamos con el cantante que nos cuenta cómo está y el porqué de esa decisión.

La venezolana, 18 años más joven que el cantante, había negado insistentemente los rumores de una ruptura que era un secreto a voces. El presentador de En mi casa o en la tuya tampoco quiso confirmar las informaciones que circulaban hace tiempo por las redacciones. Pos eso podemos decir que, a pesar de la postura del matrimonio, el final de Fabiola y Bertín como pareja sentimental era un secreto a voces.

Tal vez por sus hijos, tal vez porque una exclusiva con la noticia vale mucho dinero o tal vez porque quisieran intentarlo hasta el final, no quisieron admitir que se les había acabado el amor. Nunca llegaron a superar una crisis que comenzó, según algunas versiones, después del confinamiento, aunque otros la sitúan mucho antes, hacia el mes de marzo.

Bertín, Fabiola, sus hijos y el padre del presentador estuvieron juntos en la finca andaluza del televisivo cantante. "Han sido unos meses en los que todos nos hemos reencontrado. He tenido más relación con mi padre en este tiempo que en toda mi vida", contaba el propio Osborne. Pero este domingo, el programa Viva la Vida anunciaba la información de la ruptura. Nada más escucharla nos hemos puesto en contacto con Bertín: "Por supuesto que estoy mal", nos dice, para añadir que "es la mejor solución llegado a este punto". En todo momento, el cantante repite que "Fabiola es una gran mujer y una gran madre" y añade que estará para sus hijos en "todo aquello que necesiten".

Bertín reconoce también que la suya ha sido "una decisión complicada", pero sostiene que ha sido tomada "de común acuerdo entre los dos". Además, el presentador repite que la madre de sus dos hijos pequeños y él se quieren mucho.

Comunicado íntegro de Bertín

"Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo. No hay un motivo concreto sino problemas de convivencia. No hay ni ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión, y sí la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades", dice.

"Confieso que soy complicado en el día a día y asumo toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión", ha continuado diciendo. Además, como muestra del cariño y la admiración que siente por la madre de sus dos hijos pequeños aunque las circunstancias entre ellos hayan cambiado, le ha dedicado unas bonitas palabras en las que deja claro que la unión entre ellos seguirá existiendo. "De Fabiola solo puedo decir que es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre es literalmente única. Espero que aunque vivamos separados sigamos unidos en la amistad de nuestras familias", añade.

"Os ruego de corazón que no haya especulaciones porque sencillamente no hay mas motivos que los que os transmito. Os ruego también que al tener dos hijos menores, uno de ellos muy dependiente, respetéis mi decisión de no hablar de este tema. Para mí es muy doloroso por cuánto, como ya os he dicho, mi manera de ser y mi personalidad han sido determinantes en esta separación. Mis hijos tendrán el cariño de sus padres como siempre y entre nosotros siempre habrá cariño y respeto", finaliza.