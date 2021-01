Eva González ignora las advertencias de Karelys, candidata a entrar en Supervivientes

Ni le inquieta ni le perturba. Las intenciones de Karelys Rodríguez de seguir hablando en Viva la vida, el programa de Telecinco en el que colabora como tertuliana, sobre su presunto romance con Cayetano Rivera, no preocupa a Eva González, la esposa del torero.

Una amiga de la popular presentadora sevillana nos desvela que "Eva no se cree las mentiras de esa mujer y sigue muy enamorada de Cayetano, nadie va a conseguir romper su matrimonio". La amiga insiste en que "la tal Karelys es una impresentable que no tiene otros argumentos que hablar de Cayetano, porque es una tertuliana muy mala y no sabe comentar ninguno de los temas que se plantean en el plató porque los desconoce totalmente Mal colaboradora le han buscado a Emma García".

Como ya contamos en Informalia, a la canaria le ha causado serios problemas en el bufete de abogados londinense en el que viene trabajando desde hace tiempo su incursión en el mundo del corazoneo. Y parece ser que ya le dieron un aviso por haberse convertido en protagonista objeto de deseo para los paparazzis.

Por otro lado, se rumorea que Karelys pretende dedicarse por entero en el futuro al universo televisivo y que le gustaría convertirse en presentadora e incluso en actriz de series. De momento, es una firme candidata a entrar en Supervivientes junto a Zayra, la hija de Arancha de Benito y Guti, y puede que hasta Marta Torres, la ex de Froilán. ¡Qué tiempos aquellos en los que Eva González era la presentadora en el Caribe de Supervivientes y el que ahora es su marido iba a visitarla!