El Risky Business de Mar Torres: la oferta para que participe en Supervivientes aterra a los Borbones (y no solo a Froilán)

La película que impulsó la carrera de Tom Cruise allá por 1983 se tituló en España Risky Business, es decir, Negocios arriesgados, dos palabras con las que la Casa Real podría describir el acuerdo que está a punto de firmar Mar Torres, la ex de Froilán, con Mediaset para participar en la próxima edición de Supervivientes.

La ex novia de Froilán Marichalar Borbón tiene encima de la mesa una suculenta oferta de Bulldog TV para participar en el reality. La productora de otros formatos tan importantes para la cadena de Paolo Vasile como La casa fuerte, Mujeres y hombres y viceversa o Volverte a ver ha elevado la cifra a niveles muy a tener en cuenta, según ha podido saber este portal.

Pero el momento mediático, político y procesal que salpica al rey Juan Carlos y por ende a toda la familia del jefe del Estado es muy delicado. Por eso, en Zarzuela saben que sería muy arriesgado que durante tres meses, una joven que se autodefine como "muy loca" hablara en televisión y sin filtros del sobrino del jefe del Estado y de quien aún hoy ocupa el cuarto lugar en la línea de sucesión al Trono, teniendo en cuenta que cada uno de sus actos y todas sus referencias a su ex o a su familia serían después pasadas por la máquina de picar de Mediaset en todos los programas que se ocupan, mañana, tarde, noche y madrugada, de analizar el comportamiento de los concursantes.

De algún modo, y salvando las distancias, Mar Torres sería otra Corinna Larsen, pero ésta hablando bien de los Borbones y despertando la atención de generaciones mucho más jóvenes que las que hasta ahora han seguido las andanzas del Emérito y sus amantes. Muy arriesgado en todo caso para la imagen de la familia del rey.

"Soy una loca"

"Soy una loca, hago siempre lo que quiero y si quiero algo voy a por ello". Así habla de sí misma Mar Torres, la ex novia de Froilán y una de las jóvenes más ricas de España, perteneciente a una saga de una rica familia de empresarios murcianos.

La nieta del fundador de El Pozo quiere ser influencer porque ama el mundo de la moda y además le encanta ser famosa. De ahí que a sus 21 años no descarte en absoluto ser una de los concursantes de la nueva edición de Supervivientes, que ya prepara Telecinco. Según ha podido saber Informalia la suma ofrecida por la productora que prepara el formato es como para pensárselo, aunque para Mar el caché no sea lo más importante porque no necesita el dinero para vivir.

Mar Torres, quien repite que ella no cierra las puertas a volver a ser novia del hijo de la infanta Elena, adora la fama, que la persigan los fotógrafos y posar para las revistas. Por eso, su paso por uno de los realities más vistos de la televisión le serviría de trampolín definitivo, porque sumaría su presencia en el prime time al hecho de haber sido novia del hijo de Jaime de Marichalar. A menudo Mar hace comentarios relacionados con su ex o con su amiga (casi cuñada) Victoria Federica, a quien salió a defender públicamente cuando las redes atacaron a la hija de la infanta Elena cuando se saltó las normas sanitarias para atajar los contagios por coronavirus.

Pero si, ciertamente, participar en el concurso le haría subir de seguidores, también es cierto que ni su familia ni su círculo más cercano están entusiasmados con la idea de la joven. Es más, son ellos los que la están presionando para que diga que no. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la familia de uno de los empresarios más importantes de España. De ahí que Mar tenga tantas dudas. Además, también le pesa la idea de que su incursión como concursante televisiva le haga perder marcas que ya la sustentan como influencer.

A otro que no le sentaría muy bien que aceptara la oferta de la cadena de Vasile sería a Froilán y a su familia. La infanta Elena, a quien Mar conoce personalmente, y con quien ha comido en varias ocasiones, sabe perfectamente que el interés por ella es por haber sido novia de su hijo. El sobrino del Rey Felipe VI no estaría cómodo sabiendo que gran parte de sus conversaciones en el reality versarían en torno a él. Y eso supondrá que el nieto favorito del Rey emérito estaría demasiado expuesto, y eso en un momento en el que la familia del Rey, a causa de los escándalos relacionados con el Emérito, debe medir sus movimientos en los medios más que nunca.

Mar y Froilán se conocieron en 2014 cuando ambos compartieron estancia en el internado de Sigüenza (Guadalajara) al que les llevaron sus padres después de varios fracasos estudiantiles. Lo que comenzó como una amistad se convirtió en un noviazgo que duró seis años, aunque con cierta intermitencia. Luego han continuado manteniendo muy buena relación y compartiendo el mismo grupo de amigos. Incluso ahora van a la misma Universidad. Ella estudia Marketing y él Business en The College For International Studies (CIS) de Madrid, donde cada alumno paga en torno a 20.000 euros por curso.

Mar se lo puede permitir. Se calcula que el patrimonio de su familia supera con mucho los mil millones de euros, según ha publicado la prensa económica. Y aunque la influencer está al margen de sus negocios, es una de las herederas del imperio.

Zaira

Si las negociaciones entre Mar Torres y la productora del programa siguen adelante, veremos a la ex de Froilán en bikini pescando junto a Zaira, la hija de Arantxa de Benito y Guti, cuyo nombre también suena con fuerza, o con Karelys Rodriguez, la supuesta amante de Cayetano Rivera. Siempre podemos cambiar de televisión, o apagarla y leer.