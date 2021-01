Laura Escanes responde a los rumores de divorcio de Risto Mejide: "No ha pasado nada"

La ausencia de fotografías de Risto Mejide en la cuenta de Instagram de Laura Escanes ha provocado que los seguidores de la influencer apuntaran a un presunto divorcio entre ambos. Cansada de este tema, Escanes ha resuelto enigma durante una ronda de preguntas de sus fans en la red social.

"¿Qué pasa con Risto?", le preguntaba una seguidora, a lo que Laura respondía. "Chicos, contesto una vez y ya", comenzaba diciendo la influencer. "Ayer lo dije en el directo, pero lo recuerdo por aquí: por no subir fotos con alguien no significa que haya pasado algo. Ni con amigos, ni con parejas Hace unos meses que subo más bien pocas fotos como post y estoy más presente en stories", alegaba.

"No ha pasado nada. Estamos bien. No hay divorcio, podéis estar tranquilos. He leído cada cosa...", sentenciaba Laura, dejando claro que todo marcha bien con Risto. De hecho, se mudaron hace unos meses definitivamente a Madrid junto a su hija Roma, nacida en octubre de 2019.

En su charla con sus fans, Laura también aprovechaba para presumir de nuevo look. Y es que Escanes se ha apuntado a la tendencia de teñirse el pelo de rosa, siguiendo el ejemplo de otras famosas.