Armie Hammer, acusado de "caníbal" y desenmascarado por su ex: "Me dijo que quería romperme una costilla y comérsela"

El nombre de Armie Hammer (34) está en boca de todos. El actor de Call me by your name abandonó el rodaje de su próxima película este jueves después de que salieran a la luz unos supuestos mensajes enviados por él, en los que afirma ser "caníbal". Horas después, la ex novia del intérprete ha sorprendido con sus declaraciones.

La empresaria Courtney Vucekovich, como así se llama su ex, ha ofrecido unas impactantes declaraciones a Page Six al respecto: "Me dijo que quería romperme una costilla, hacerla en la barbacoa y comérsela", ha confesado.

Así las cosas, Vucekovich se sorprendía cuando le decía cosas de este tipo, aunque nunca lo tomó en serio: "Joder, eso era raro, pero nunca pensé en ello". Ha contado algunas de sus extrañas experiencias con él: "Decía que quería darme un mordisco. Si hubiera tenido un corte en la mano, le hubiera gustado chuparlo o lamerlo. Eso es lo más raro que viví".

Al mismo tiempo, la empresaria ha dejado claro que a su ex "le gusta la idea de tener piel entre sus dientes". Lo ha definido como una persona tóxica: "Entra en tu vida de una manera exagerada. Es una persona cautivadora, tiene una gran presencia y es consciente de ello, por eso la usa de una manera que la mayoría de las mujeres pensarían: 'Dios mío, esto es increíble'. Pero especialmente las más jóvenes, esa parte da más miedo. Es bueno en la manipulación activa y en hacerte ver como si nunca se hubiera sentido con nadie como contigo".

De este modo, ha contado lo que vivió en sus propias carnes: "Él te prepara rápidamente para la relación. Te cautiva y, mientras es encantador, te prepara para estas cosas oscuras y duras, y te consume mental, física, emocional y económicamente". Así las cosas, ha señalado que es una persona muy absorbente: "Te chupa toda la bondad que te queda (...) Eso es lo que me hizo a mí. Di y di hasta que me dolió".

Además, ha desvelado que el actor se drogaba y bebía "todo el tiempo": "Hizo algunas cosas conmigo con las que no me sentía cómoda (...) Vete a saber por qué razón, me convenció de que esas cosas estaban bien y me puso en algunas situaciones peligrosas en las que yo no estaba bien, en las que él bebía mucho y yo no bebía de esa manera y me asustaba. No me sentía cómoda".

Para complacerlo, hacía de forma inconsciente lo que él quería: "Terminas haciendo cosas que no te corresponden, incluso actos sexuales (...) Te necesita. Es un trabajo a tiempo completo cuando estás con él como yo. Estuve tratando de recuperar el aliento todo el tiempo que estuve con él. Te estás ahogando en este agujero oscuro tratando de mantenerte a flote. Habrá momentos buenos al azar que te convencerán de que te quedes", ha matizado.

Los mensajes que lo ponen contra las cuerdas

Los supuestos mensajes de Armie Hammer salieron a la luz esta semana a través de las redes sociales. Tal y como recogió el Daily Mail, varias usuarias decían haber recibido mensajes en los que el actor les hablaba de prácticas sexuales, en las que las "viola", les "rompe los huesos" o "les bebe la sangre".

También otros en los que se lee "Soy 100% caníbal. Quiero comerte", "Me estoy masturbando mientras pienso en romperte las costillas" o "Le he arrancado el corazón a un animal vivo y me lo he comido cuando aún estaba caliente".

Tras la publicación de estos mensajes, la estrella de Hollywood espetó que no iba a "responder a estas afirmaciones estúpidas", pero que iba a abandonar el rodaje de su nueva película con Jennifer López y Shotgun Wedding.

"No estoy respondiendo a estas mentiras, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en Internet en mi contra, mi conciencia no me permite dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana", expresó mediante un comunicado, alegando que abandonaba para estar cerca de sus hijos, Harper y Ford Armand, de su matrimonio con la televisiva Elizabeth Chambers, de la que se separó el año pasado.