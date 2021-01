Karelys Rodríguez promete guerra: "Voy a seguir hablando de Cayetano Rivera porque es mi vida"

Karelys Rodríguez no pretende echar el freno en sus revelaciones sobre su supuesta relación con Cayetano Rivera, quien habría vivido un largo noviazgo con ella a espaldas de Eva González, y promete seguir dando guerra en el plató de Viva la vida, ya que deja claro que tiene contrato vigente con el programa de Telecinco.

Karelys asegura al portal Cotilleo que su relación con la cadena es excelente y que dentro de poco volverá a sentarse junto a Emma García, respondiendo así a las críticas recibidas por sus intervenciones en el espacio de Mediaset. Son muchos los espectadores que hablan de su descafeinada presencia en el corrillo de tertulianos y le califican de "mueble".

Pese a los ataques, ella no pretende quedarse callada y asegura que seguirá hablando largo y tendido sobre su idilio con el torero, puesto que aún tiene muchos secretos que desvelar. "A mí me da igual hablar de ese tema, ya hice una entrevista en Lecturas, y cuando vaya a Viva la vida, si me apetece hablar de eso hablaré. Voy a seguir hablando lo que quiera porque para eso es mi vida", explica la abogada.

La colaboración de Karelys con el programa de Telecinco no solo ha cosechado las críticas de los espectadores, sino que tampoco agrada en el bufete de abogados londinense en el que trabaja, o trabajaba. Según pudo saber Informalia, nunca han visto con buenos ojos que su empleada ocupe portadas en revistas del corazón.

¿Felicitó a Cayetano por su cumpleaños?

En su charla con el medio, Karelys prefiere no responder a la pregunta sobre si felicitó a Cayetano este pasado miércoles por su cumpleaños. "No te puedo decir eso", responde entre risas sospechosas.