Sonsoles Ónega, tras separarse y encontrar el amor en un brillante arquitecto: "Tengo claras mis prioridades"

Sonsoles Ónega se ha quitado la coraza para dar detalles de su vida sentimental. La presentadora se separó hace un año y medio de Carlos Pardo después de once años juntos y dos hijos en común y actualmente mantiene una relación sentimental con un brillante arquitecto, que responde al nombre de César Vidal.

Lea también - El Love is in the Air de Sonsoles Ónega: su gallego cañón es un brillante arquitecto

"Hace un año y medio ya con la tontería... (...) Ha sido un año de reflexión. Muy en lo personal. De reposo, de procesamiento de lo que me ha pasado", confesó a la revista Lecturas esta semana sobre su divorcio.

La comunicadora asume el vuelco que ha dado su vida con total naturalidad: "Es algo que le pasa a un montón de mujeres y que no pasa nada". A juzgar por sus palabras, la presentadora de Ya es mediodía se ha repuesto completamente tras su divorcio con Carlos Pardo, con el que se casó en 2008 (en una boda a la que acudió su gran amiga, la por entonces princesa Letizia, junto a don Felipe).

Lea también - Sonsoles Ónega habla de su relación con la reina Letizia: "Nada ha cambiado en estos años"

Se separaron en agosto de 2019 y en enero de 2020 Ónega lo hizo oficial. "Esto que nos ha pasado necesariamente nos ha trastocado nuestras prioridades. Y yo tengo muy claras cuáles son las mías: mis niños, mi trabajo y mi familia. Eso es fundamental", señaló a la misma publicación.

El arquitecto de Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega vuelve a sonreír del brazo de un hombre. Año y medio después de separarse de su marido, fue pillada hace unas semanas por los paparazzi con un atractivo cincuentón gallego llamado César Vidal, que es arquitecto.

"No me canso de repetir algo que, en realidad, he pensado siempre, que al amor hay que tenderle la mano y ser feliz con lo que uno tiene", aseguró a la misma revista. No obstante, todavía no se abre a la hora de hablar de su relación con el arquitecto: "Yo tengo muchísimo cariño, el de mis hijos, el de mis amigos, el de mi familia", se limitó a decir.

Este hombre tiene empresa propia y ha desarrollado su carrera profesional en España, Brasil y Portugal. Empezó en C&S Arquitectos, donde levantó importantes proyectos como el Centro Comercial Centro Oeste de Majadahonda (Madrid) y el parque empresarial Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón, Madrid), donde se ubican importantes empresas como Telemadrid, Kinépolis e importantes productoras audiovisuales.

Según pudo saber este portal, poco más tarde fichó por el grupo Carrefour como director técnico y gestionó la apertura de varios hipermercados y centros comerciales. Lo mismo hizo en el año 2000, pero para la constructora Metrovacesa, donde ejerció de subdirector de centros comerciales, oficinas y hoteles.

Están firmados por él, entre otros, el Maquinista (Barcelona), La Moraleja Green (Alcobendas, Madrid) y la ampliación del CC Artea (Leioa, Vizcaya) o el Parque Comercial La Gavia (Madrid), que recibió el premio Best Shopping Centre 2010. En 2003 creó su propia compañía, desde la que ha continuado realizando trabajos muy importantes con grandes empresas como Carrefour, la propia Metrovacesa, Alcampo y Klepierre, propietaria de varios centros comerciales.