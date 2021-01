Cristina Pedroche, rescatada después de que su coche se quedara atrapado en la nieve: "No sé si voy a llegar"

Cristina Pedroche se llevó este jueves un buen susto como consecuencia de la helada que ha dejado en Madrid el temporal Filomena. Tanto es así que se vio en apuros para llegar a Zapeando, el programa de La Sexta en el que colabora.

"He tenido que abandonar el coche y ahora con mucho cuidado intentando ir a una zona en la que pase algún taxi o alguien que me venga a recoger No sé si voy a llegar a Zapeando hoy", explicó a sus seguidores de Instagram, que se cuentan por casi 3 millones.

El coche de Cristina tuvo que ser remolcado sin éxito por otro. Finalmente, la presentadora de las Campanadas se desplazó hasta otro punto caminando y allí la recogieron para llevársela al plató de Atresmedia, donde finalmente deleitó a los espectadores como cada tarde.

A pesar de este percance, la novia de Dabiz Muñoz ha hecho muy buenas migas con la nieve durante estos días. Tanto es así que ha puesto patas arriba las redes sociales tras posar desnuda en la nieve con una postura de infarto. Fue una de las primeras famosas en atreverse a hacer este 'reto'.