La sorprendente confesión de Toñi Moreno: dice que su hija se parece a Bertín Osborne

Toñi Moreno ha realizado una sorprendente afirmación durante su charla con Bertín Osborne en el programa que presenta el cantante en Canal Sur. La andaluza ha asegurado que su hija Lola, que cumplirá un año este mismo mes de enero, guarda un gran parecido con el mismísimo Bertín.

Tras su confesión, Osborne tiraba de humor: "Pues ahí no he tenido nada que ver", decía entre bromas, a lo que Toñi respondía: "Te he mirado con tanto amor siempre que tiene toda tu cara".

Al margen de esta anécdota, Moreno ha recordado los momentos que vivió en el parto. "Lo pasé tan mal durante el embarazo que cuando llegó el momento entré feliz pensando que en 24 horas se habría terminado todo", ha explicado.

Además, Toñi ha contado que está escribiendo una agenda en la que desvela sus pensamientos y todo lo que quiere transmitirle a su hija. "Será para ella cuando crezca o cuando yo ya no esté, para que tenga algo mío personal", ha desvelado.