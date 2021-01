La investidura de Joe Biden: Lady Gaga cantará el himno y JLo la revolucionará con su espectáculo

Dentro de tan solo seis días Joe Biden tomará posesión como presidente de Estados Unidos. El equipo del demócrata ha comunicado a través de las redes sociales que la mismísima Lady Gaga será la encargada de ponerle voz al himno estadounidense durante la ceremonia de investidura. Jennifer López y Demi Lovato también amenizarán con sus espectáculos el acto.

Tras el anuncio oficial, la cantante de Shallow ha expresado sus agradecimientos a través de Twitter: "Me siento profundamente honrada de participar el 20 de enero en la inauguración de Joe Biden cantando el himno nacional y celebrar la historia inauguración del presidente y Kamala Harris", ha escrito la artista.

I am deeply honored to be joining @BidenInaugural on January 20 to sing the National Anthem and celebrate the historic inauguration of @JoeBiden and @KamalaHarris! ???? pic.twitter.com/MfgcG3j4Aa — Lady Gaga (@ladygaga) January 14, 2021

La presencia de Jennifer López también ha sido anunciada este jueves por el nuevo Gobierno demócrata. Demi Lovato, en cambio, se encargó este miércoles a través de sus redes sociales de comunicar su actuación.

The #InaugurationDay ceremony lineup is here! ????



Invocation - Fr. Leo O'Donovan

Pledge of Allegiance - Andrea Hall

National Anthem - @ladygaga

Poetry Reading - Amanda Gorman

Musical Performance - @JLo

Benediction - Rev. Dr. Silvester Beaman — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 14, 2021

"Me siento muy orgullosa de anunciar que me uniré a Joe Biden y Kamala Harris en su evento especial 'Celebrando América' el 20 de enero a las 8:30h. ¡Me quedé sin palabras cuando me pidieron que actuara! Sintonizadlo en varios canales de televisión y servicios de transmisión en directo", desveló Lovato este miércoles con una ilusión desbordante.

I'm SO honored to announce that I will be joining @JoeBiden & @KamalaHarris for their special event, "Celebrating America" on January 20th at 8:30pm ET/PT ?????????? I was left speechless when I was asked to perform! Tune in with various tv networks & live streaming services ???????? pic.twitter.com/YiYmQ43M51 — Demi Lovato (@ddlovato) January 13, 2021

La toma de posesión de Joe Biden tendrá lugar el próximo 20 de enero. En ese momento se convertirá en el presidente de Estados Unidos con más edad con 78 años y Kamala Harris en la primera vicepresidenta mujer de la historia del país.