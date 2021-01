Adriana Abenia muestra los resultados de su operación de pecho

Adriana Abenia (36) fue intervenida "con éxito" de un "bulto sospechoso en el pecho" el pasado mes de noviembre, según contó en Instagram. La presentadora aprovechó la operación "para corregir el volumen perdido después de convertirme en mamá y aumentarlo un poquito".

Dos meses después de la intervención, la maña ha contestado a las preguntas de sus seguidores de Instagram sobre la operación y ha dejado ver lo bien que quedó su operación, a nivel estético.

"Yo quería que la gente me siguiera mirando a los ojos, así que me he puesto un tamaño normal", contestó entre risas a una cuestión sobre cuánto había aumentado su pecho. Abenia dejaba claro que una intervención es algo muy serio y que lo hizo obligada por la detección de un bulto: "Sabía que me lo tenía que hacer con el mejor. Me daba pánico entrar en quirófano hasta que di con el doctor Iván Mañero", declaró.

"Por mis circunstancias necesitaba que me operaran con mascarilla laríngea, porque en la operación de tiroides me tocaron el nervio recurrente debido al bulto", añadió Adriana, que alabó las técnicas y la tecnología del hospital Im Clinic.

Abenia también confesó que solo ha hecho topless una vez en su vida, pero nunca más lo hará, pues debe tener mucho cuidado con el sol y suele usar una protección fuerte.

Para mostrar que la intervención fue un éxito, Abenia posó en sujetador en la nieve durante el temporal Filomena, siguiendo el ejemplo de otros famosos como Miguel Ángel Silvestre, Cristina Pedroche o Anabel Pantoja.