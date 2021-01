Iñaki Urdangarin, "preocupado y nervioso" en su nuevo centro: ¿teme por su seguridad?

Iñaki Urdangarin dio este miércoles un paso importante tras trasladarse de la cárcel de Brieva al Centro de Reinserción Social Melchor Rodríguez García, en Alcalá de Henares. Sin embargo, aunque esto supone un claro avance hacia la consecución del tercer grado, el marido de la infanta Cristina estaría muy preocupado y así se lo ha hecho saber a su entorno más cercano.

El cuñado de Felipe VI, que cumple con su condena de cinco años y ocho meses de cárcel por el caso Noós, está angustiado por su seguridad: "Estoy preocupado y nervioso por lo que me voy a encontrar en el nuevo centro. No sé cómo voy a reaccionar ni cómo me van a admitir los otros reclusos. Soy quien soy. Y no sé si alguien tendrá animadversión hacia mi persona o si grabarán mis movimientos o lo que diga dentro del centro. Estoy nervioso y preocupado, esa es la verdad".

Estas palabras se las habría confesado el propio Iñaki a un buena amigo durante estas Navidades, tal y como ha publicado en exclusiva El cierre digital.

En Alcalá de Henares, Urdangarin disfruta de un régimen semiabierto que le permite salir todos los días para realizar su voluntariado en Don Orione y, además, abandonar la prisión un fin de semana al mes. El 'yerno perfecto' del rey Juan Carlos y doña Sofía está preocupado por los fines de semana que tiene que pasar dentro con el resto de reclusos: "Pero qué puede ocurrir durante los fines de semana que se quede en el centro, cómo será la convivencia allí con los otros reclusos", se preguntan desde su entorno.

El centro en el que ha ingresado Urdangarin cuenta con 210 habitaciones dobles, talleres, aulas y zonas deportivas, así como una pista para hacer deportes como fútbol sala, baloncesto o balonmano, la disciplina favorita del ex duque. Iñaki compartirá celda con otro recluso, aunque en estos momentos está aislado para cumplir con la cuarentena protocolaria por Covid-19.