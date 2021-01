Anabel Pantoja, muy enfadada con Canales Rivera por preguntar si está "embarazada" al verla desnuda en la nieve

Anabel Pantoja siguió el ejemplo de Cristina Pedroche y otros famosos y regaló un desnudo en la nieve a los espectadores de Sálvame. Al verla como Dios la trajo al mundo, uno de los colaboradores del espacio preguntó: "¿Está embarazada?", un comentario que ha enfadado mucho a la sobrinísima de Isabel Pantoja.

La influencer, que escuchó la pregunta pero no sabía quién lo había pronunciado, percibió estas palabras como una crítica a su peso. "No, no estoy embarazada, me sobran algunos kilos y me molesta ese comentario, me pareció una falta de respeto", declaró la joven.

En un principio pensó que fue Antonio Montero, quien le prometió que él jamás diría eso. También creyó que podría ser Kiko Matamoros, con quien tuvo un gran enfrentamiento. Finalmente, el programa rescataba el vídeo para descubrir que había sido Canales Rivera. La sorpresa de Anabel era monumental. "Nunca hubiese pensado que había sido él... ¡Si no tenemos ningún tipo de relación!", exclamaba.

Lea también - Isabel Pantoja, harta de los desnudos de su sobrina Anabel

La prima de Kiko Rivera aprovechaba para mandar un mensaje a Canales, mostrando su malestar por esa pregunta. "¿Yo salí a la nieve para mostrar mi cuerpo? No, salí a hacer un reto y me da igual la talla que tengo. Que diga alguien que si estaba embarazada me dolió. Que venga eso de Canales Rivera... Dice lo del embarazo con guasa, justamente lo dice cuando se me ve la barriga. Conmigo no porque además conmigo no tiene confianza", estallaba.

"Se me ha quemado un cachete"

Por último, Anabel desvelaba los 'daños colaterales' de su posado en la nieve congelada: "Se me ha quemado un cachete", decía la tertuliana, que también perdió el sujetador tras su desnudo. "Llevo buscándolo todo el día", reconoció. Por suerte, conseguían encontrarlo instantes después. "Yo he pasado por ahí antes y no estaba, alguien está interesado en que no lo encuentre", remataba.