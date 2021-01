Suiza sí investiga a Juan Carlos I: se estrecha el cerco sobre sus testaferros

Las investigaciones sobre los dudosos movimientos económicos del rey Juan Carlos sí siguen en pie en Suiza. Sus supuestos testaferros, el abogado Dante Canonica y el gestor Arturo Fasana, están llamados a declarar los próximos 11 y 12 de febrero en Ginebra.

Lea también - Juan Carlos I respira tranquilo: la Mesa del Congreso rechaza la comisión de investigación de Podemos

Así lo recoge el diario El Mundo. Cabe recordar que el fiscal Yves Bertossa investiga desde el verano de 2018 la donación de 65 millones de euros que el emérito le hizo presuntamente a su ex amiga íntima, Corinna Larsen, en 2012, dos años antes de abdicar en su hijo, Felipe VI.

Esta ingente cantidad le llegó al monarca por medio del entonces rey saudí Abdul Aziz Al Saud. Bertossa indaga en el origen de los fondos para averiguar si este dinero procedía de una comisión ilegal por las famosas obras del AVE a La Meca o de un pago ilícito a cambio de otro tipo de gestiones de carácter comercial.

Lea también: Villarejo, Corinna y Félix Sanz Roldán se verán las caras este viernes en los juzgados

Así las cosas, Bertossa trata de descubrir si Canonica, Fasana y la propia Corinna cometieron un delito de blanqueo de capitales. Respecto al rey Juan Carlos, desde España, fuentes de la Fiscalía sostienen en El Mundo que Suiza no tiene competencias para investigar al emérito. Primero, porque no es un ciudadano del país helvético y, segundo, porque los delitos no los cometió allí.

Por otra parte, el padre de Felipe VI está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, en unas diligencias preprocesales dirigidas por Juan Ignacio Campos, el teniente fiscal del Alto Tribunal. Según dicho diario, "todo hace presagiar que los problemas judiciales del Emérito no acabarán en la Fiscalía del Supremo mientras que el fiscal suizo mantenga sus pesquisas en marcha".

El origen de los fondos

Estos fondos fueron presuntamente depositados en una cuenta del banco Mirabaud en Panamá. Se ingresaron a nombre de la Fundación Lucum, que fue creada en 2008. En 2014 el rey le reclamó a Corinna el dinero que le había regalado. En este momento, Fasana era el presidente de esta fundación off shore y Canonica era el secretario.