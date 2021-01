Sonsoles Ónega habla de su relación con la reina Letizia: "Nada ha cambiado en estos años"

Sonsoles Ónega y la reina Letizia mantienen una estrecha amistad desde que se forjó su vínculo, allá por 1998 entre los pasillos y los platós de CNN+, donde ambas trabajaban. La presentadora de Mediaset ha tomado la palabra para dejar claro que su relación con la mujer de Felipe VI es tan buena como siempre.

Preguntada sobre si su relación es igual de estrecha, Ónega no duda: "Nada ha cambiado en todos estos años", dice la periodista en Lecturas. Eso sí, Sonsoles explica que ella trata siempre de informar "con toda la distancia, porque tampoco hay otra manera de hacerlo".

No obstante, en ocasiones tiene algún que otro guiño de cariño con doña Letizia. El último fue hace unos meses, cuando salió a la luz una encuesta sobre la Monarquía en la que se acreditaba que la popularidad de la asturiana era superior a la del rey Juan Carlos y resaltaba entre los miembros de la Familia Real. Ónega, muy orgullosa de su amiga al ver el resultado, exclamaba: "¡Hombre pues ya era hora. No digo más!".

Volviendo a su entrevista con el medio, la periodista expresa su "preocupación por la situación que atraviesa el rey emérito" y, sobre todo, por la crisis surgida en la casa real debido a sus escándalos. Pese a ello, ella está convencida de la firmeza de la institución: "Creo que está absolutamente robustecida desde que el Rey Felipe se hizo cargo de la Jefatura del Estado", dice Sonsoles, que apoya al monarca, a quien conoce de cerca y al que le desea que "se solucione esta situación".