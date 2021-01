Exclusiva: Isabel Pantoja rechaza una oferta millonaria de Planeta por sus memorias

Isabel Pantoja debe tomar decisiones importantes este 2021.Tiene compromisos profesionales que cumplir; le preocupa mucho la frágil salud de su madre, totalmente dependiente de las personas que la rodean; siguen en pie sus deudas con la Agencia Tributaria, que llegan a los 4 millones de euros más intereses y las sanciones correspondientes, y todavía se está recuperando de la afrenta de su hijo Kiko Rivera, acusándola públicamente de "mala madre" y de haberle robado la herencia de Paquirri.

La situación que se vive en España y en el resto del mundo por la pandemia juega en contra Isabel Pantoja, como de todos todos los artistas, pero en su caso todo se complica todavía más. Entre sus compromisos pendientes con Mediaset está la grabación de la segunda parte de Idol's Kids, paralizada sin embargo porque el programa no puede grabarse sin público y las medidas contra el covid 19 limitan la presencia de la gente en el plató.

Isabel no quiere mover ficha y se niega a hablar, aunque sigue en pie una oferta de la revista Hola para hacer un reportaje cuidado y extenso, dando su versión del enfrentamiento con su hijo. Una exclusiva que le reportaría uno de los grandes cachés del año, que podría rozar los 200.000 euros y que Isabel sin embargo lleva rechazando desde hace semanas a pesar de su necesidad de liquidez.

Biografía

La editorial Planeta también le ha hecho una tentadora oferta para hacer un libro, tipo memorias o autobiografía, para el que podrían a su disposición a una de las mejores plumas del momento, como ocurrió con el libro de Belén Esteban, cuya bio fue escrita por Boris Izaguirre. Pero Isabel Pantoja de momento también ha rechazado la propuesta.

Y eso que su economía pasa por un mal momento. Su último disco apenas se ha vendido, con el agravante de que la cantante no ha podido hacer ninguna promoción de estos últimos temas, versiones y éxitos muy conocidos de grandes artistas. Y no lo ha hecho, tanto por el tema sanitario como porque después de las explosivas declaraciones de Kiko Rivera en Telecinco, Pantoja no ha vuelto a salir de Cantora.

Recluida en la finca desde hace más de dos meses, solo ha abierto las puertas de la casa a su sobrina Anabel, ya que su hija Chabelita tuvo que entrar en la casa con nocturnidad y sin ser invitada y el encuentro con su madre fue breve y tenso.

México no, Miami tal vez

Se habla estos días de que la tonadillera planea mudarse a vivir México el día que falte su madre, después de vender Cantora. Pero personas cercanas a la artista sevillana desmienten rotundamente a Informalia esta posibilidad. "Isabel no es Miguel Bosé ni Ana Torroja, muy queridos allí y que después de instalarse en la capital, les ha ido muy bien. Por otra parte, México no es el país de América donde más quieren a Isabel. No sería el sitio ideal para seguir allí su carrera", nos dice. Aunque no descartan otro destino: Miami.