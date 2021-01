Chuck Norris aclara que él no participó en el asalto al Capitolio: "No era yo"

El asalto al Capitolio por los fanáticos de Donald Trump (74) sigue trayendo cola en Estados Unidos. Durante estos días ha corrido como la pólvora el rumor de que Chuck Norris (80) estuvo entre el tumulto. Algo que el propio actor se ha encargado de desmentir días después.

La confusión vino a raíz de que uno de los asaltantes, Matthew Bledsoe, compartiera una foto en las redes sociales en la que aparece posando con otro hombre que guarda un gran parecido con la estrella de Hollywood.

"Recientemente supe que hubo un doble de Chuck Norris en los disturbios del Capitolio en Washington. No era yo y yo no estuve ahí", escribió en Twitter este martes.

I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn't me and I wasn't there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order.



Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL