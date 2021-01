El alegato de Ibai Llanos a favor de los impuestos que utiliza Gabriel Rufián y el PSOE: "Me la pela que me quiten el 50% porque gano mucha pasta"

La subida de los impuestos por parte del Gobierno ha generado una gran ola de críticas entre los ciudadanos. Para tratar de contrarrestar estos ataques al Ejecutivo formado por PSOE y Podemos, Gabriel Rufián y Ander Gil, portavoz socialista en el Senado, ha recurrido a un vídeo de 2018 en el que Ibai Llanos hablaba sobre los impuestos que pagaba él y otros exitosos youtubers.

En su alegato, Ibai recalcaba la importancia de pagar impuestos: "Me da igual lo que me quitan porque sigue viviendo de puta madre y me parece normal que a los que ganan mucha pasta les quiten mucho dinero", decía el joven, que dejaba claro que lo que no apoya es que se quite "mucho dinero" a los que tienen rentas más bajas.

Asimismo, Llanos se mostraba comprensivo con los que tributan en Andorra: "Sé que mucho de los que criticáis a los que se van a Andorra, probablemente el 90 o 95%, estando en nuestra situación os iríais porque es un país que está a dos horas y la diferencia de dinero es abismal", decía la estrella de Twitch que, eso sí, aseguraba que él prefería hacerlo en España.

Estos 2' hacen más que 40 años de campañas tributarias.



La comunicación está cambiando y gente como @IbaiLlanos lidera ese cambio. pic.twitter.com/53UraAVje8 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 12, 2021

El alegato de Ibai ha encandilado a Rufián, quien ha compartido un tuit con el vídeo. "Estos 2' hacen más que 40 años de campañas tributarias. La comunicación está cambiando y gente como Ibai Llanos lidera ese cambio", escribía el portavoz de ERC en el Congreso. Ander Gil también ha apoyado estas palabras: "Un aplauso para Ibai Llanos. Los impuestos sostienen nuestros servicios públicos y reducen las desigualdades".