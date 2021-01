La jugada maestra de Shakira y Piqué: la cantante vende su repertorio de 145 canciones en una operación millonaria

Shakira ha revolucionado a sus acérrimos fans tras dar a conocer que ha tomado una importante decisión con su música. La colombiana ha vendido su catálogo de canciones a una compañía británica que se encarga de la gestión de temas musicales y la inversión en propiedad intelectual.

La mujer de Gerard Piqué ha anunciado mediante un comunicado que ha vendido sus 145 temas a Hipgnosis Songs Fund, que fue fundada en 2018 por los empresarios musicales Nile Rodgers y Merck Mercuriadis.

