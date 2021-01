Un familiar de Isabel II se enfrenta a cinco años de prisión por un delito sexual: nuevo escándalo en la Corte

Nuevo disgusto para Isabel II. Un familiar de la reina de Inglaterra ha protagonizado un escándalo sexual mayúsculo, por el que se enfrenta a cinco años de cárcel. Se trata de Simon Bowes-Lyon, conde de Strathmore y Kinghorne, de 34 años. El padre del susodicho era sobrino nieto de la Reina Madre.

Los hechos trascendieron este martes pero sucedieron en febrero del año pasado. Según los tabloides británicos, Bowes-Lyon entró borracho, por la fuerza y de madrugada al dormitorio donde dormía la víctima de 26 años. Los hechos sucedieron en el Castillo de Glamis, donde desde hace siglos vive la familia de la madre de Isabel II.

Tal y como recogen, le agarró supuestamente los pechos, tiró de su camisón y la empujó contra la pared. Mientras intentaba abusar supuestamente de ella, le repitió en repetidas ocasiones que era una "persona grosera, mala, mala y horrible". Finalmente la mujer logró quitárselo de encima y lo echó de la habitación. Después él intentó supuestamente entrar de nuevo, aunque sin éxito.

