La directora del Instituto de las Mujeres la lía en Twitter por quejarse de la emisión de Pretty Woman

Beatriz Gimeno, directora del Instituto de las Mujeres, dependiente del ministerio de Igualdad de Irene Montero, ha desatado un gran escándalo en Twitter por quejarse de la emisión de Pretty Woman en Telecinco el pasado lunes.

"¿En serio están poniendo Pretty Woman en Tele 5?", preguntaba Gimeno en su cuenta de Twitter, donde su comentario ha obtenido decenas de comentarios, algunos de ellos apoyando su queja y otros criticando sus palabras.

¿En serio están poniendo Pretty woman en tele 5? — Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) January 11, 2021

Lea también - El Ministerio de Irene Montero denuncia que el color rosa en los juguetes oprime y reprime a las niñas

Hay muchos internautas que no están de acuerdo con esta queja, como así se lo han hecho saber en la red social. "En serio... y desde el ejercicio de la libertad individual, cada cual decidirá como se quiere entretener. ¿Esto qué tipo de dictadura es?", "Oh no me digas, ¡qué escándalo! Menuda ofensa a todos aquellos que estos días se debaten entre si poner la calefacción o comer", "No sabia que entraba en tu sueldo dar la información televisiva... Tal vez nos recomiendas visualizar las cosas claras de Cintora" o "Horrible que una cadena privada ponga una película exitosa de hace 30 años. Estoy seguro que muchas de las que ahora criticáis la película hace 30 años os moríais de ganas de ser Julia Roberts en la película", le decían.

De verdad tengo que leer que esto lo ponga alguien que ostenta cargo público!!!!??? Tú lo tienes fácil, cambia de canal yo más difícil , he de esperar a que que haya elecciones ??????????????? — LJ (@Luis51372109) January 12, 2021

Lo increíble es que exista ese cargo. — Yomadi (@Yomadi4) January 12, 2021

Es intolerable!! Dónde vamos a parar!! De verdad, #ayusodimisión Esto es culpa de los recortes de Rajoy.

A ver si alguien del gobierno nombra un ministerio de programación televisiva, porque esto no puede ser. — Carmen (@cfloresamador) January 12, 2021

¿Qué problema hay con la emisión de una película? Ya somos mayorcitos para verla, criticarla o no, que nos guste, q nos parezca buena o mala. Cada cual decidirá. Espero q no se censure ninguna película trate el tema q trate,lo q nos faltaba! En serio no tiene nada mejor q hacer? — Toñi (@aabuendia4) January 12, 2021

Otros aprovechaban para atacar a Irene Montero, comparándola con la protagonista de la película, Julia Roberts. También había quienes salían en defensa de ella y Gimeno: "Ayer, no me lo podía creer. ¿Hasta cuándo?" o "Si te fijas, desde hace unos años, no hay producto audiovisual mainstream que no normalice y trivialice la prostitución", comentaban.

Si te fijas, desde hace unos años, no hay producto audiovisual mainstream que no normalice y trivialice la prostitución. — Reina de la Entropía (@desmoragazza) January 11, 2021

Ayer, no me lo podia creer. Hasta cuándo.? — Marisol (@MarysolMorais) January 12, 2021

Es la historia de Irene Montero — Miguel Eastwood (@BravoM14) January 12, 2021