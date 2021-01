La exactriz porno Eve Vorley se convierte en directiva del equipo inglés West Ham

Emma Benton-Hugues (55), conocida en la industria del porno como Eve Vorley, ha sido incluida en la directiva del West Ham, equipo inglés que en estos momentos marcha décimo en la Premier League. La exactriz de cine X dirigió y protagonizó varias películas para adultos a finales de los 90 y a comienzos del 2000.

En la actualidad, Emma es la mujer del copresidente del club inglés, David Sullivan, a quien conoció cuando éste empezó a invertir en empresas dedicadas a la pornografía. Ambos suelen disfrutar de los partidos del West Ham desde el palco del Estadio Olímpico de Londres.

A sus 55 años, la natural de Londres se ha hecho un hueco en el mundo del fútbol y ahora será directora dentro de la junta, un puesto que se antoja vital de cara a las decisiones que se tomen en el club británico.

No es la única familiar de Sullivan en entrar a formar parte de la directiva del West Ham, ya que su hijo, Dave Sullivan Jr., también ha sido sido incluido en la zona noble del club. Su otro hijo, Jack Sullivan, se encarga de la dirección del equipo femenino.

El motivo por el que se metió en el porno

Eve Vorley concedió una entrevista al Daily Mail en las que desveló por qué se metió en el porno: "Cuando mi exmarido me dejó, la casa estaba embargada y me quedé con una caja llena de ropa y una cama. Juré que nunca más iba a confiar en un hombre, y me apegué a eso. Disfruté de poder ayudar a mi familia, y fui muy profesional", confesó.

El éxito de Emma fue tal que incluso tuvo un club de fans con más de 19.000 seguidores. En un artículo de The Times, su hermano, Johny Truck, habló de su talento ante las cámaras: "Tenía una habilidad increíble para encender y apagar su personaje. Frente a una cámara, Emma se iba y aparecía Eve Vorley, una colegiala traviesa o una secretaria sexy. Nunca supe cuánto le pagaron. Basta decir que se mudó de su piso en Gravesend con bastante rapidez", contó Johny, quien dijo que ella en realidad "anhelaba ser modelo en secreto".