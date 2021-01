Jorge Javier Vázquez hunde a Isabel Gemio: "Es el ejemplo de cómo no quiero acabar"

Jorge Javier Vázquez no se muerde la lengua a la hora de opinar sobre el conflicto que trae de cabeza a los medios de comunicación: la guerra entre María Teresa Campos e Isabel Gemio. En esta batalla sin precedentes, el presentador apoya a la malagueña y arremete con dureza contra la extremeña.

Este martes, se mostró tajante contra la presentadora de Sorpresa, Sorpresa: "Si no la llaman y no le ofrecen algo, por algo será (...) Es el ejemplo de cómo yo no quiero acabar en esta profesión", soltó en Sálvame.

Así las cosas, el de Badalona sostiene que Isabel Gemio ya no interesa al gran público: "Esta profesión se hace para que la gente te vea. Si tienes un canal y las cosas que haces, por muy interesantes que sean, te ven 300 personas es que no hay prueba más palmaria de que la gente te está diciendo no te quiero ver", alegó sobre su canal de YouTube, donde presenta su programa de entrevistas, Charlas con alma.

Al mismo tiempo, piensa que el Karma está haciendo su trabajo con la extremeña, que tiene la fama de ser soberbia y prepotente con sus compañeros de los medios: "Siempre se acaba pagando de una manera u otra la forma en que tú te has portado con los demás".

Más críticas en su blog

En su blog de Lecturas también se ha despachado a gusto contra Gemio: "No sé, pero a mí me llaman para entrevistarme en un programa con semejante título (Charlas con alma) y lo segundo que pregunto –lo primero es cuánto me van a pagar– es si hay barra libre. Porque no es posible enfrentarse sobrio a la Gemio entrevistándote con alma. No es que no sea posible, es que fundamentalmente es una cuestión de fe", ha escrito.

El presentador considera que la actitud de Isabel Gemio no fue la correcta, aunque tampoco le sorprende porque para él hizo gala de su estilo: "El encuentro entre las divas es un regalo para los amantes de las peleas entre reinonas. Haciendo gala de su proverbial antipatía, la Gemio intenta mediante risas impostadas y maneras afectadas entrevistar a Campos, que no entra al trapo porque no le da la gana".

Así las cosas, la estrella de Mediaset no se corta ni un pelo a la hora de arremeter contra Isabel: "Ya lo he dicho y lo he escrito varias veces: la Campos no tolera que nadie quede por encima de ella en un plató, así que los presuntos comentarios ingeniosos de la Gemio le sabían a cuerno quemado. Aparte de que la Gemio sonriendo da mucho miedo. Solo hay una persona que posea una risa tan inquietante como la suya: Rocío Monasterio. A ninguna de las dos la llamó el Señor para que regaran de amabilidad el planeta Tierra", ha añadido.

No obstante, de una forma más comedida, también se muestra algo crítico con María Teresa, con quien hace unos meses protagonizó una de las entrevistas más tensas que se recuerdan: "Entre que la Gemio no halló el tono de la entrevista y que la Campos no hizo el más mínimo esfuerzo por esconder el desprecio que le producía la situación, el encuentro se ha convertido en una delicatesen apta para paladares exigentes. Nuestro Feud catódico patrio".

A pesar de todo, siente admiración por las dos y espera que regresen a la televisión por todo lo alto: "Ninguna de las dos está encontrando su lugar en el mundo porque les falta valentía. A la Gemio para cagarse en todo lo que se menea por no estar currando en primera división y a la Campos porque vive esclava del qué dirán".

"El día que decidan decir lo que piensan verdaderamente de todo lo que se les pregunte se convertirán en diosas. Mientras, las veremos naufragar en las aguas del querer y no poder. Una pena. Sus respectivas trayectorias no merecen, a estas alturas de sus vidas, tanta tibieza", ha sentenciado, mostrando lástima por las dos.

María Teresa Campos fue entrevistada en el programa de YouTube de Isabel Gemio y se mostró ofendida por varios comentarios que la extremeña le hizo sobre su edad y sus parejas. La tensión fue evidente durante toda la charla. Durante estos días, la malagueña ha soltado duros reproches contra su compañera. Isabel, por su parte, se ha intentado disculpar en cierto modo a través de las redes sociales.