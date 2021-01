Mila Ximénez destroza a Isabel Gemio: "Apuñala por la espalda sin compasión"

Isabel Gemio se ha convertido en diana de los ataques de famosos de Mediaset como Jorge Javier Vázquez, Kiko Matamoros o Lydia Lozano por su polémica entrevista a María Teresa Campos. La última en arremeter contra la presentadora de Sorpresa, sorpresa ha sido Mila Ximénez, quien le ha atacado sin piedad.

Mila es muy crítica con la charla entre Gemio y la matriarca de las Campos. "Me ha parecido una carnicería innecesaria", dice Mila, que despoja a Isabel de esa imagen que ofrece de entrevistadora 'blanca' y que, en realidad, "pega puñaladas por la espalda sin compasión".

Lea también - Lydia Lozano arremete con dureza contra Isabel Gemio: "Le encanta montar pollos, se mueve bien en el barro"

La opinión de Mila es respaldada por la propia Campos, quien ha señalado que la entrevista "fue una encerrona". María Teresa, a través del periodista de El programa de Ana Rosa Pepe del Real, ha asegurado que no quiere "volver a oír hablar nunca más de esa señora". "No me ha llamado para aclarar esta situación o arreglar nuestras diferencias, pero que no me llame porque no le voy a contestar al teléfono. No quiero volver a oír hablar nunca más de ella", habría dicho la presentadora.

La nieta de María Teresa, Alejandra Rubio, también ha sido muy crítica con Gemio. "La entrevista iba a durar media hora y al final se prolongó por más de dos horas. En mi opinión, jugó sucio y, aparte de eso, le quiso hacer una entrevista desde una posición más altiva y se reflejó totalmente, todos se dan cuenta. Mi abuela está muy calmada y se lo ha tomado muy bien para la entrevista tan sucia que se le estaba haciendo", declaró este domingo en Viva la vida.