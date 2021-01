Paz Vega, vilipendiada en redes por apoyar una polémica publicación de Lucía Etxebarría contra las mujeres trans

Paz Vega ha recibido todo tipo de críticas y apoyos en las redes sociales por 'secundar' una controvertida publicación de Lucía Etxebarría sobre las mujeres trans.

La escritora compartió este lunes un vídeo, perteneciente a una entrevista que Isabel Gemio le hizo a una mujer trans, Rosa María García. En él, esta activista denunció la discriminación que sufre el colectivo cuando quieren entrar a baños de mujeres: "Me dicen que si tienes pene y testículos, tu baño es el de hombres...".

Etxebarría cargó contra el argumento de Rosa María García, alegando que no quiere "compartir un cuarto de baño" con otra "persona que tiene un pene funcional, por simple cuestión de precauciones".

Para justificar su postura, recordó que ella en el pasado fue "violada a punta de navaja": "Cuando detuvieron al agresor, estaba probado que había habido un intercambio sexual y que el semen era suyo, pero no había marcas de golpes en mi cuerpo. Fue mi palabra contra la suya. Quedó libre. Como no me resistí, no me creyeron. Si me hubiera resistido, hoy no estaría aquí para contarlo", expresó.

La escritora, poniendo en el ojo del huracán a Rosa María, que no tiene nada que ver con lo que a ella desgraciadamente le ocurrió en el pasado, escribió: "Ahora decidme si vosotras os quedaríais solas con Rosa María en un cuarto de baño. Decidme si entendéis mi postura", recalcó.

Entre los likes y comentarios que Lucía recibió en su publicación se encontraba el de Paz Vega. La actriz le envió un corazón de color lila (color que representa al feminismo), por lo que dio a entender que apoya los argumentos de Lucía Etxebarría. Por este motivo, lleva recibiendo desde este lunes un aluvión de críticas en las redes sociales. También ha recibido el apoyo de otros muchos usuarios que han creado el hashtag #YoApoyoAPazVega.

Después de un proceso de años, llega una época en la que te toca asumir que eres trans. Y un buen puñado de gentuza quiere eliminarte, por supuesto.



Y un día te encuentras con que una escritora conocida te acosa, y una actriz que te criaste viendo la ayuda y felicita.



Bien. pic.twitter.com/MNDR9rVTds — Rosa María García (ella/ elle) (@__erosgarcia) January 11, 2021

¿Es acosar a Paz Vega señalarle que le ha dado like a una públicación transfoba, o es acoso usar vídeos e imágenes de personas trans durante más de un año para fomentar que las insulten, pongan en duda su identidad y critiquen su físico? — Hugo (@Huguixxo) January 11, 2021

Paz Vega es TT por haber tenido la osadía de expresar su cariño a Lucia. Y la inqueersición, que no descansa, ante tan grave ofensa enciende ávida una nueva hoguera y comienza el linchamiento público.

"Amigues", ajo y agua, cada vez son más las mujeres valientes que dan la cara. pic.twitter.com/jJ1QRBCEds — Paula Fraga (@Paulafraga__) January 11, 2021

Paz Vega apoyando el acoso tránsfobo y misógino hacia una mujer trans.



Las caretas caen. pic.twitter.com/9UOq2uNjCa — Madame Artichaut ????????? (@alcachofit4) January 11, 2021

Paz Vega; es una de las mejores actrices de la historia del cine español.



Todo el apoyo a esta gran artista; ante el acoso que está sufriendo en redes sociales.

???????? pic.twitter.com/ewfxfr2IFc — Javi Rodrigo (@JaviRodrigo11) January 11, 2021

Lucía Etxebarría está en contra de la Ley Trans que quiere impulsar Podemos, todavía en borrador y sin presentar en el Congreso, y así lo hace saber constantemente a través de sus redes sociales. El colectivo LGTB en líneas generales no está a favor de los argumentos de la escritora y parte del feminismo, que se encuentra dividido, tampoco. Eso sí, cuenta con los apoyos de las Terfs, un 'feminismo' radical que se autodenomina 'transexcluyente', y de diputadas de Vox como Rocío Monasterio.

Ahora algunos entenderán el acoso que hemos sufrido quiénes denunciábamos en el 2016 la Ley Trans aprobada por el Partido Popular en Madrid. Falta #libertad, sobra la dictadura de la ideología de #género. #YoApoyoaPazVega https://t.co/dexTnS134c — Rocio Monasterio (@monasterioR) January 12, 2021

Tras la polémica desatada, la que fuera concursante de Ven a cenar conmigo ha denunciado que tanto ella como Paz Vega han recibido amenazas e insultos por su postura: "Paz también ha recibido amenazas e insultos, y hemos leído en Twitter que la van a escupir, que la van a abofetear, que van a arruinarle la vida. En parte me he llegado a sentir culpable porque de rebote le haya caído esto, pero me doy cuenta de que esto es lo que consiguen los acosadores y los agresores: que cargues tú con las culpas de otros", ha escrito en Instagram.

El colectivo trans, por su parte, también se siente insultado por las palabras de Lucía sobre las personas trans.