El ginecólogo de la reina Letizia, un héroe contra el temporal Filomena: su travesía por la nieve para atender un parto

La reina Letizia confía en la labor de un equipo de profesionales en su día a día. Entre todos ellos se encuentra el prestigioso ginecólogo Luis Ignacio Recasens. Este hombre de 68 años ha protagonizado una historia durante el temporal Filomena que quedará para siempre grabada en su retina.

Este fin de semana, el doctor se encontraba en su casa de Aravaca, en Madrid, cuando una mujer se puso de parto en el hospital en el que trabaja, el Ruber Internacional (Mirasierra). Su asistencia era necesaria y la nieve le puso las cosas muy complicadas.

La nieve impidió que cogiera su coche para dirigirse hasta el centro, por lo que decidió trasladarse hasta allí por su propio pie. Para ello, se apoyó en unos bastones de esquiar que tenía por el armario y se enfundo en ropa de lo más acolchada. A la entrada del hospital varias personas lo grabaron y su sobrina, la comunicadora María León, compartió un vídeo de su llegada en Instagram para presumir de tío.

"Y este post matutino de hoy va dedicado a uno de mis grandes héroes de Filomena. Mi tío, el Doctor Luis Ignacio Recasens, llegando, después de un largo y complicadísimo trayecto de Aravaca a Mirasierra, al Ruber para asistir a un parto. Eso es vocación y servicio a los demás. Bravo Tío Luis, eres el mejor", escribió emocionada.

Recasens, que está casado con la marquesa de Mejorada del Campo (Catalina Castillejo), asistió los dos partos de la reina Letizia. Es muy popular entre la alta sociedad madrileña y las famosas patrias. Entre sus clientas también destacan Amaia Salamanca (fue el ginecólogo de sus tres partos) y Blanca Cuesta (también fue el profesional que se encargó de sus cinco partos, incluido el de su 'misteriosa' hija recién nacida, India).

A lo largo de estos días hemos visto imágenes de multitud de sanitarios que se han desplazado andando y luchando contra la nieve para acudir a sus centros de trabajo. También dejándose la piel para subsanar las emergencias causadas por el temporal, para asistir a los enfermos de Covid-19 y para atender otros percances. Se han convertido, junto a bomberos, soldados, cajeras y otros profesionales de primera necesidad, en los verdaderos héroes de Filomena.