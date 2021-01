Agustín Pantoja es el cancerbero de Cantora

Isabel Pantoja no da un solo paso sin que le de su visto bueno su Rasputín particular, su hermano Agustín. Desgraciadamente está enfrentado a toda su familia y actúa a modo de cancerbero a la hora de permitir o no la entrada a la finca Cantora.

La tonadillera tiene apagado el teléfono, el filtro para ponerse en contacto con ella es el hermanisimo. Un hombre que se dedica en cuerpo y alma, no se le conoce a día de hoy otro oficio, a Isabel, pero que le ha alejado de casi todo el mundo, desgraciadamente, también de miembros del clan pantojil.

Escaso bien le hace este Rasputín de tres al cuarto a su familia, los rencores son malos compañeros de viaje, y algo malo debe tener cuando ni sus sobrinos ni sus otros hermanos le soportan.

La nuera de Pantoja, Irene Rosales, ha dicho por activa y por pasiva que sus hijas quieren ver a la abuela paterna, que si Isabel no quiere verla a ella, por lo menos que reciba a sus nietas en la finca. No obtiene respuesta. El rencor contra su hijo Kiko Rivera se extiende a Irene y las niñas. Maldita soberbia que enturbia las relaciones de una familia que está en boca de todos por sus desafueros.

Mientras Agustinin siga actuando como filtro de su hermana, mal solución tiene este desgraciado conflicto. Rasputín es más Rasputín que nunca.