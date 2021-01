Ola de críticas a Vogue por aclarar la piel de Kamala Harris: la vicepresidenta electa, indignada

El próximo 20 de enero Joe Biden tomará posesión de su cargo y, por tanto, desde ese momento Kamala Harris se convertirá en la primera vicepresidenta mujer de la historia de Estados Unidos. Todas las miradas recaen sobre la mujer del momento, que protagoniza la portada de la edición de febrero de Vogue.

La portada se filtró en las redes sociales semanas antes de su lanzamiento en los quioscos. La propia revista ha confirmado que la portada que se difundió es la oficial y ellos mismos la han publicado en sus redes sociales.

Como observamos en la imagen, Harris posa con pantalón vaquero estrecho, americana oscura de Donald Deal y sus ya famosas Converse modelo Chuck Taylors. Los usuarios de las redes sociales han criticado a la famosa revista por aclarar con Photoshop la piel de la demócrata. Además, han señalado que viste ropa demasiado casual, poco favorecedora y que no se amolda al cargo que va a ostentar.

Kamala Harris estaría que trina por la filtración de la portada. Al igual que la mayoría de internautas, no estaría satisfecha con el resultado de las fotos. "La vicepresidenta electa Kamala Harris está 'extremadamente decepcionada' con su portada en la revista Vogue que ha sido duramente criticada, pero aún espera que sirva como una señal de que 'los sueños se pueden lograr"', ha confesado una fuente de la revista de Anna Wintour al Daily Mail.

La misma persona señala que la número 2 de Biden está "tremendamente decepcionada con la elección de la portada, a pesar que su propio equipo eligió el vestuario".

Harris espera que la repercusión de esta foto no empañe su éxito electoral: "Kamala espera que la reacción en torno a la imagen no le quite por completo el momento 'histórico'", recoge el mismo tabloide.

Desde el Daily Mail señalan que entre el equipo de Harris y el de la revista se eligió otra foto para la portada principal. En ella posó con un atuendo compuesto por un traje celeste y un fondo dorado. Esta imagen también ha sido publicada por la revista, pero han aclarado que la portada la conforma la otra foto más informal.