Fani Carbajo le habría sido infiel a Christofer con Omar Montes: tuvieron un "affaire", según Matamoros

Kiko Matamoros dio la sorpresa este domingo tras desvelar que Fani Carbajo y Omar Montes podrían haber mantenido una aventura amorosa recientemente. De esta forma, aseguró que la concursante de La isla de las tentaciones le habría sido infiel a su novio Christofer. Ella, no obstante, lo negó tajantemente.

Matamoros explicó que el escarceo amoroso tuvo lugar cuando ambos coincidieron en el criticado evento en el que Kiko Rivera, Luis Rollán y el propio Omar Montes se vistieron de Reyes Magos. En este acto, que tuvo lugar en Marbella a comienzos de este mes, Fani "le empezó a hacer ojitos" al ex de Chabelita.

"Ha tenido un affaire con Omar Montes, lo siento mucho por Christofer, que ha sido damnificado otra vez. Si alguien tiene claro no estar con una persona, que no esté", aseguró el contertulio ante el asombro del resto de colaboradores y los espectadores.

Así las cosas, Kiko explicó que pasaron la noche juntos. Además, Fani alargó su estancia en Marbella para pasar otro día y otra noche con la compañía del ex superviviente. Durante Viva la vida, la tentadora negó haberle sido infiel a su novio: "No me hace falta inventarme algo para estar en la palestra, porque yo no lo he sacado". El propio Christofer reaccionó con risas cuando desde el programa le preguntaron este domingo al respecto.