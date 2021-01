Úrsula Corberó, muy preocupada por la dolorosa confesión y las fotos llorando de Miguel Herrán

Las últimas publicaciones de Miguel Herrán en Instagram han desatado la preocupación entre sus más de 13 millones de seguidores de la red social. El actor ha compartido una dolorosa confesión junto a varias fotos llorando, lo que ha sorprendido a su compañera de profesión, Úrsula Corberó, quien se ha interesado por su estado.

Todo comenzó hace una semana, cuando Miguel desveló que tendría que hacer cuarentena por haber estado en contacto con un positivo en Covid-19. "10 días en casa para este humano que ha estado en contacto directo con un infectado.. a ratos pienso que esta vida es una farsa y los rodajes son la realidad. Esta época que nos está tocando vivir es como una novela de ciencia-ficción", declaró.

Seis días después, parece que la situación de Herrán es desesperada, tal y como él mismo ha contado a sus fans en Instagram: "Seis días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona", ha explicado junto a tres imágenes, dos de ellas llorando.

Miguel explicaba cuándo y cómo se tomaron dichas fotografías: "1. Primer día nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento. Dominando las emociones. 2. Día 6. No soy capaz de controlar absolutamente nada", ha confesado.

Estas publicaciones han preocupado mucho a sus seguidores y, en especial, a Corberó, amiga del actor y compañera de rodaje en La Casa de Papel, quien le preguntaba: "Ay bebé pero por qué lloras", junto a una carita triste.

Herrán, eso sí, ha intentado quitar hierro al asunto y calmar a sus fans: "¡ESTOY BIEN! ES SOLO UNA REFLEXIÓN QUE QUERÍA COMPARTIR. Y así también veis algo en Instagram que no sea la nieve...", bromeaba.