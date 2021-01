El desconsolado llanto de Soraya Arnelas tras la caída de sus árboles por la nieve: "Sentía que estaban sufriendo"

El temporal Filomena está causando verdaderos estragos por la geografía española. Una de las famosas que ha sufrido sus consecuencias directas ha sido Soraya Arnelas, que ha visto cómo los árboles de su casa se caían por la acumulación de nieve. Tras el desastre, la cantante ha llorado de forma desconsolada a través de Instagram.

"Os podrá parecer una gilipollez, pero estos días cuando he visto los árboles y las ramas caerse me daba muchísima pena. Os parecerá una locura, pero sentía como que estaban sufriendo mucho y me daba mucha pena", aseguró este fin de semana en stories mientras las lágrimas inundaban su rostro.

Algunos árboles de su jardín sí pudieron resistir al temporal: "Estos han sido los únicos que he podido salvar. Cuando se vaya la nieve, cada vez que los vea me voy a acordar mucho de lo que han pasado estos días", señaló emocionada.

Lo que ha vivido en casa ha sido una auténtica odisea: "Hemos tenido hasta un metro de nieve, hemos estado trabajando un poco las escaleras y el techo, pero madre mía. Lo bueno es que ahora la nieve empieza a derretirse y va cayendo".

Durante estos días, la eurovisiva también se ha acordado de lo mal que lo pasan los animales: "Que también me he acordado de los pájaros estos días, ¿eh? No os penséis, me he acordado de todo el mundo. Son tiempos raros y yo con estas cosas La naturaleza me da pánico", sentenció.

Tras sus palabras Soraya recibió comentarios para todos los gustos. Se defendió de las críticas con el siguiente mensaje: "Por privado algunos me habéis escrito que estoy 'tonta' que como me preocupo por esas cosas con lo que está pasando en el mundo ... que me preocupe de cosas más importantes. Me pregunto, ¿qué hacen ellos por el mundo?", escribió en Instagram.

La ex triunfita ha pasado el mal trago con su novio, el modelo Miguel Ángel Herrera, y la pequeña Manuela de 3 años. No es el único disgusto que vive últimamente, pues a finales de diciembre anunció que han cancelado su boda debido a la incertidumbre del Covid-19. Tenían previsto darse el "sí, quiero" durante este 2021. "No pasa nada por esperar un poco más", dijo durante la presentación de su firma de moda, Chochete.