Anabel Pantoja visita a su tía, Isabel Pantoja, en el búnker de Cantora

Anabel Pantoja regresó a la península hace unos días tras varios meses recuperándose de una rotura de peroné en Canarias junto a su novio, Omar Sánchez. La tertuliana de Sálvame ha aprovechado su retorno para visitar a su tía, Isabel Pantoja, quien atraviesa por uno de los peores momentos de su vida por su guerra contra su hijo, Kiko Rivera.

Anabel se acercó este pasado fin de semana a Cantora, finca en la que la tonadillera permanece enclaustrada desde hace varios meses. La sobrinísima fue vista abandonando el lugar en su propio coche, pero prefirió no hacer declaraciones ni compartir imagen alguna. Tan solo publicó un vídeo de Isabel cantando bajo los piropos: "Única e irrepetible".´

Han sido unos días de reencuentros para Anabel, que también ha pasado unas horas con su prima, Isa Pantoja, y el hijo de esta, el pequeño Alberto. La joven subió a Instagram una publicación junto a Chabelita, mostrando así que entre ellas sigue habiendo buena relación pese a los ataques de la exconcursante del reality La Casa Fuerte.

Antes de estas visitas, Anabel tomó la palabra en Sálvame para hablar del enfrentamiento entre Isabel Pantoja y Kiko. "He aprendido a vivir con ello, pero me parece increíble que mi tía no tenga contacto con Kiko ni Kiko con ella. Ahora mismo no creo que haya solución y yo no voy a mediar", declaró.