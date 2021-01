Schwarzenegger se despide de Donald Trump empuñando la espada de Conan: "Pasará a la historia como el peor presidente"

Arnold Schwarzenegger ha protagonizado un vídeo viral en el que critica el reciente asalto de los fanáticos de Donald Trump al Capitolio de Estados Unidos. En él, el actor se despacha a gusto contra el republicano y celebra su derrota frente al demócrata Joe Biden, que el próximo 20 de enero tomará posesión como presidente.

Lea también: El exmarido de Britney Spears, entre los fanáticos de Trump que asaltaron el Capitolio

El ex gobernador republicano del Estado de California ha comparado el asalto con otro hecho histórico: "Crecí en Austria. Así que soy muy consciente de la 'noche de los cristales rotos. Una noche de linchamientos contra los judíos que llevó a cabo en 1938 el equivalente nazi de los Proud Boys", aseguró en el vídeo que compartió este domingo en las redes sociales.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5