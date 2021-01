Terelu y Alejandra Rubio sacan las uñas por María Teresa: señalan que Isabel Gemio "jugó sucio" durante la entrevista

Terelu Campos y Alejandra Rubio se han pronunciado sobre la última polémica que rodea a María Teresa Campos. La veterana comunicadora le concedió una entrevista a Isabel Gemio la semana pasada y en ella se vivieron varios momentos de tensión evidente. Especialmente cuando la extremeña hizo un comentario sobre la edad de la malagueña.

La nieta de María Teresa dio su controvertida opinión este domingo en Viva la vida: "La entrevista iba a durar media hora y al final se prolongó por más de dos horas. En mi opinión, jugó sucio y, aparte de eso, le quiso hacer una entrevista desde una posición más altiva y se reflejó totalmente, todos se dan cuenta. Mi abuela está muy calmada y se lo ha tomado muy bien para la entrevista tan sucia que se le estaba haciendo", aseguró, en detrimento de la presentadora de Sorpresa, sorpresa.

Youtube Video

Tras sus palabras, Terelu Campos compartió la opinión de su hija y sacó las garras por su madre: "Yo creo que el desencuentro empieza en el momento que le dice que tiene 80 años. Eso le ha molestado a Teresa. Lo entiendo", señaló.

Al parecer, Campos se esperaba una entrevista completamente diferente: "Teresa tiene 79 hasta el 18 de junio que cumpla los 80 años. Teresa creía que iba a una entrevista más cortita. A partir de ahí la insistencia en algunos temas a ella creo que le violentó y molestó mucho".

Terelu criticó la actitud que siempre ha tenido Isabel Gemio con su madre: "A mí lo que me sorprende es que Isabel siempre se ha jactado de ser amiga de Teresa y no he visto un trato de amistad que yo siempre he creído que han tenido". Por último, explicó cómo se encuentra María Teresa tras la polémica: "A Teresa esto le ha revuelto mucho. Ha pasado unas semanas mal. Me ha llamado varias veces muy disgustada", sentenció.

Por otro lado, Gemio compartió este domingo un vídeo en Instagram en el que se defiende de la polémica con María Teresa Campos: "Cuando yo le digo lo de la edad, que para mí es un mérito que una persona a su edad esté emprendiendo un nuevo proyecto al margen de convencionalismos, me parece admirable", expresó.

"Lo de la edad, que fue lo primero que grabamos no le gustó y yo no imaginaba que no le iba a gustar, sino no le hago esa entrevista", reiteró al respecto. Cabe recordar que la presentadora de Onda Cero le preguntó "¿Te imaginabas así con casi 80 años?", a lo que Campos respondió con un 'zasca' en toda regla: "Tú eres una cerda", le dijo con ironía.