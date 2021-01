Amor Romeira explota y cuenta los problemas que tiene tras la muerte de su madre

No hemos visto a mujer más valiente y luchadora que Amor Romeira. Siempre con una sonrisa en su rostro, la colaboradora de televisión se ha enfrentado a diestro y siniestro sin pudor, con coraje y con fuerza y con este tema que le está sucediendo tras la muerte de su madre no iba a ser menos. Este sábado la cantante colgaba en su perfil de Instagram un 'ROMEIRA INFORMATIVO' para explicarle a todos sus seguidores el problema que está teniendo con un conocido banco tras la defunción de su madre.

Como todos sabemos, el día 21 de diciembre Mensi, la madre de Amor Romeira fallecía y todo el mundo se quedaba completamente trastocado al conocer esta triste noticia. Sobre todo por ser conocedores -todo el mundo que la siguiese en redes sociales- de la gran relación que había entre ella y sus hijas.

Bien, Amor Romeira ha explicado que su madre no dejó hecho testamento y que eso ha sido un problema a la hora de realizar las gestiones pertinentes, pero eso no ha sido lo más importante. Mensi Medina se compró un coche con un seguro del banco al que pertenecía, por lo que todos los meses le cobraban su letra. En dicho seguro aparecía en la cláusula que, en el caso de fallecer, se dejaba automáticamente de pagar ese vehículo, algo que no está cumpliendo en banco.

Amor ha confesado a través de redes sociales que su hermana Carminda fue al banco con el certificado de defunción de su madre y al parecer, ese papel no le valía a la entidad financiera para autentificar que su madre ya no está en el mundo, pero sí sin embargo, para bloquearle la cuenta.

Es decir, el banco sigue cobrando la letra del coche de la madre de Amor y Carminda una vez fallecida, cuando en el seguro del vehículo hay una cláusula en la que queda reflejado que una vez fallecido el propietario se deja de pagar el coche. Parece ser que para la entidad no es suficiente el certificado de defunción y pide más documentos para certificar la muerte de Mensi Medina. Ahora bien, ese mismo certificado si es suficiente para bloquear la cuenta bancaria de la susodicha.

Una situación que está desesperando a Amor y Carminda que, a pesar de haber enterrado a su madre hace tan solo unas semanas siguen luchando con toda su fuerza para hacer respetar el honor de su madre y sobre todo, pasar este duelo que le está rompiendo el corazón.