Claudia Rodríguez, la mujer de Manolo Santana, habla de Mila Ximénez: "Tiene ganas de hacer daño"

Claudia Rodríguez, la actual mujer de Manolo Santana, dice que Mila Ximénez, ex esposa del tenista y madre de su hija Alba, tiene "ganas de hacer daño" y que habla contra el campeón de Wimbledon porque "debe de aburrirse mucho y no tiene nada que hacer", añade la colombiana, cuarta esposa del tenista. "Todo lo que venga de ella no existe para nosotros", asegura al periodista José de Santiago este sábado en La Razón.

Lea también: Mila Ximénez, sobre el padre de su hija: "Espero que Manolo Santana se muera antes que yo, el cabrón"

La periodista Mila Ximénez, enferma de cáncer, declaró hace días que esperaba que el padre de su hija se muriera antes que ella. "Me estremece pensar que está en una mala situación, pero está como quiere estar y donde quiere estar", contesta Claudia Rodríguez cuando le preguntan por la salud de su marido. Claudia admitió hace días a Informalia que Manolo, de 82 años, "va lento algunas veces, tanto al hablar como al moverse, pero sigue haciendo más o menos su vida normal, y activo", nos dijo. "Es cierto que se le ve deteriorado, lo normal a su edad, pero no tiene sentido hablar de gravedad", admitía.

Mila Ximénez había declarado antes de aquello que "como tenista fue el mejor, pero como persona ha sido y es abominable, la peor persona que me he encontrado en mi vida". La contertulia de Sálvame reconoció que sus enfermedades no le importan "nada en absoluto" y para dejar clara su aversión al que fue su marido entre 1983 y 1986 remató así su declaración: "El día que Manolo falte no va a ser para mí ninguna pena, espero que se muera antes que yo, porque es tan mala persona que todavía me voy yo antes, pero espero que sea al revés".

Rabiosa

Claudia afirma ahora en La Razón que el tenista "se encuentra bien" e incluso asegura que "juega al tenis a diario, hace sus ejercicios, come perfectamente, sus facultades mentales son normales, está muy controlado por su cardiólogo y su neurólogo, afortunadamente se siente bien". Sobre lo que dijo Mila, a la que se refiere como "esa señora", insiste en que Ximénez "saca cualquier cosa mala sobre mi esposo. Habla por hablar, sin contrastar nada. Qué vergüenza. Me da mucha rabia".

Claudia dice de Mila que no la ha visto cara a cara nunca y repite que "Ha vivido de Manolo toda la vida". Resume la relación entre la periodista y el gran campeón de tenis: "Estuvo un tiempo casada con él, tuvieron una hija, se separaron y se ha dedicado a atacar a las mujeres que hemos pasado después por la vida de mi marido. Nosotros pasamos de sus chismes. Y no vamos a entrar al trapo", dice.

Manolo y Claudia llevan más de diez años juntos. La colombiana es la cuarta esposa del deportista después de que contrajera matrimonio con María Fernanda González Dopeso, madre de sus tres hijos mayores (Manuel, Beatriz y Borja), con Mila Ximénez, con la que tuvo a su hija Alba, y con Otti Glanzelius (abajo).